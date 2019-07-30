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    Синди Кроуфорд украсила обложку турецкого глянца Harper's Bazaar

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    Синди Кроуфорд украсила обложку турецкого глянца Harper's Bazaar
    instagram.com/cindycrawford

    Американская супермодель Синди Кроуфорд уже давно стала эталоном красоты и женственности

    Ее не так часто увидишь на страницах журналов, но на этот раз она стала лицом августовского номера турецкого Harper's Bazaar.

    Для обложки журнала 53-летняя модель надела элегантное черное платье от бренда класса «люкс» Saint Laurent. 

    Скромная линия декольте и распущенные волосы добавили непринужденности образу, а локация для съемки – все еще напоминает читателям о лете.

    Автором снимков стал нью-йоркский фотограф Стюарт Шининг, а стилистом – Selin Bursalioglu.

    Для съемки на территории роскошной виллы с бассейном Синди примерила новинки из осенней коллекции Pre-Fall 2019 также от Saint Laurent. Over-size штаны, пальто, каблуки и шляпы – все выглядело на сексуальной Кроуфорд просто изумительно.

    Снимками из новой фотосессии Кроуфорд поделилась на своей странице в Instagram. Супермодель поблагодарила фотографа, а также редакцию турецкого Harper’s Bazaar за красивые фото и возможность стать кавер-стар августовского номера.

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    instagram.com/cindycrawford
    instagram.com/cindycrawford
    instagram.com/cindycrawford
    instagram.com/dimitrishair
    instagram.com/cindycrawford
    instagram.com/dimitrishair

    «Стюарт Шининг вызвал на моем лице улыбку», — написала супермодель в подписи к одному из кадров.

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