Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф

Портреты под водой – это сложное направление в фотоискусстве

Во время съемки фотографу приходится осваивать совершенно новый вид композиции и освещения в условиях, лишённых земной тверди.

Подводный фотограф-портретист Дженн Бишоф (Jenn Bischof) стала настоящим мастером в своём жанре. На самом деле трудности способствуют процветанию её креативности. Вот что она пишет:

«Я развиваюсь, решая задачи, с которыми сопряжена подводная фотография. Ограничения дают мне возможность придумывать творческие решения».

Дженн Бишоф говорит, что вода для неё это близкий друг и творческая муза. В своей любимой стихии она снимает потрясающие модные и рекламные фотографии.