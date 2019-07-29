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    Фото

    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф

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    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фото: Jenn Bischof

    Портреты под водой – это сложное направление в фотоискусстве

    Во время съемки фотографу приходится осваивать совершенно новый вид композиции и освещения в условиях, лишённых земной тверди.

    Подводный фотограф-портретист Дженн Бишоф (Jenn Bischof) стала настоящим мастером в своём жанре. На самом деле трудности способствуют процветанию её креативности. Вот что она пишет:

    «Я развиваюсь, решая задачи, с которыми сопряжена подводная фотография. Ограничения дают мне возможность придумывать творческие решения».

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    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф
    Фантастические подводные портреты девушек от Дженн Бишоф

    Дженн Бишоф говорит, что вода для неё это близкий друг и творческая муза. В своей любимой стихии она снимает потрясающие модные и рекламные фотографии.

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