Взгляните на небо: Впечатляющие снимки пика звездопада Персеиды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Персеиды

В ночь на понедельник, 13 августа, люди могли наблюдать пик самого масштабного звездопада года - метеорного потока Персеид

Украинцы могут понаблюдать за звездопадом еще и сегодня вечером. Плотность потока составляла 60-70 метеоров в час, можно было увидеть слабые полосы и яркие огненные шары каждую минуту.

Как известно, этот метеорный поток появляется ежегодно в период примерно с 17 июля по 26 августа, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Туттля.

Попадая в атмосферу нашей планеты, обломки породы сгорают в ней, прочерчивая то прямые сплошные, то прерывистые линии, то вспыхивая в виде вереницы, а иногда даже в виде одного или нескольких огненных шаров. В этот момент с Земли кажется, что радиант метеорного дождя расположен в созвездии Персея (отсюда и название звездопада).

Интенсивность звездопада Персеиды, как и любого другого, растет постепенно, достигает пика и затем спадает.

Персеиды были видны невооруженным глазом. Однако разглядывать их рекомендуется за пределами больших городов, чтобы не мешали огни и был более широкий угол обзора. Для наблюдения подойдут открытые участки неба, удаленные от яркого электрического освещения - парк, лес, берега рек.

Стоит помнить, что для того, чтобы глаза привыкли к темноте после яркого электрического света, и стали замечать детали на звездном небе, необходимо примерно 20 минут.

Джерело: news.liga.net