В сети показали эпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу



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Старт Delta IV Heavy

В США 12 августа в 10:31 по киевскому времени состоялся запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Delta IV компании United Launch Alliance, которая вывела на траекторию солнечный зонд Паркер

Старт состоялся с площадки SLC-37 космодрома ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA. Стоимость проекта – не менее $750 миллионов.

Для изучения короны Солнца Рarker Solar Probe сблизится с ней на расстояние всего 6,2 миллиона километров – практически зайдет в фотосферу. Станция подберется к светилу ближе, чем какой-либо другой рукотворный объект.

Около Солнца станция габаритами 1х3х2,3 метра и весом 555 кг будет находиться все время развернутой к нему щитом – чтобы чувствительная к температурам аппаратная часть всегда была в тени. В самой критической точке траектории поверхность щита разогреется почти до 1400 градусов по Цельсию.

Максимальная скорость движения на краю солнечной короны составит около 725 тысяч км/ч, или около 200 км/с. Это будет самый скоростной искусственный объект землян. С такой скоростью расстояние от Киева до максимально удаленной столицы другого государства – Веллингтона в Новой Зеландии (около 17000 км) – можно преодолеть менее чем за 1,5 минуты.

При помощи зонда ученые хотят изучить плазму около звезды, структуру и динамику магнитных полей, измерить уровни испускаемой короной энергии и ускорение солнечного ветра. Кроме того, им интересно, какие механизмы создают, ускоряют и переносят энергетические частицы. Ученые хотят решить давнюю загадку: почему внешний слой атмосферы звезды намного горячее, чем ее поверхность – 1,7 млн и 5500 градусов соответственно.

Это была третья попытка запустить Delta IV: изначально ракета должна была стартовать 4 августа, а после переноса –11 августа. Оба раза старт переносили по техническим причинам, чтобы быть максимально уверенным в успехе раннего этапа миссии.

Джерело: news.liga.net