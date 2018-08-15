Завораживающий бодиарт: Опубликованы невероятные рисунки на телах моделей World Bodypainting Festival 2018
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Яркие фотографии с 21-го Всемирного фестиваля бодиартинга
Ежегодно в Австрии проводится фестиваль бодиарта – один из самых красочных, творчески и запоминающихся фестивалей в мире.
WBF объединяет самые креативные таланты и создаёт настоящую атмосферу праздника. В этом году более 300 художников из 50 стран приехали на WBF 2018, чтобы показать миру своё творчество.
Каждый из этих шедевров существует не более одного дня, но благодаря фотографиям гостей фестиваля можно увидеть, насколько это было круто.Читайте также: Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
Джерело: Культурология