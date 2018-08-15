Завораживающий бодиарт: Опубликованы невероятные рисунки на телах моделей World Bodypainting Festival 2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яркие фотографии с 21-го Всемирного фестиваля бодиартинга

Ежегодно в Австрии проводится фестиваль бодиарта – один из самых красочных, творчески и запоминающихся фестивалей в мире.

WBF объединяет самые креативные таланты и создаёт настоящую атмосферу праздника. В этом году более 300 художников из 50 стран приехали на WBF 2018, чтобы показать миру своё творчество.

Джерело: Культурология