Необыкновенные кадры реальной жизни в проекте уличного фотографа Майкла Голдрея восхитили сеть

Фотография, которую люди назовут постановочной, для уличного фотографа может стать как большим разочарованием, так и огромной радостью

Но уличная фотография - она ведь как раз о том, чтобы захватывать удивительные моменты, которые происходят все время, но которые пройдут, если их не искать.

Майкл Голдрей родился в Великобритании, но сейчас он живет в Вене, где занимается уличной фотографией. Майкл является основателем «Optic Nerve Street Photography», объединения уличных фотографов. За свою жизнь он успел поработать на BBC и «Time Out London», а также покорял сердца судей на фестивалях фотографии в Майами, Сан-Франциско и Лондоне.

Не так давно Майкл Голдрей выпустил свою первую книгу под названием «Хроморама». В нее вошли любимые снимки фотографа за целых 7 лет работы. Несколько месяцев Майкл занимался тем, что упорядочивал последовательность кадров. Название «Хроморама» выбрано с целью обозначить важность цветов в его фотографии. Майкл говорит, что содержание и компоновка являются, определенно, важными компонентами, но цвет – это то, что обеспечивает эмоциональный аспект изображений и делает их незабываемыми.

Фотографии обманывают зрителей и те зачастую принимают их за постановочные композиции. В этом и заключается главная особенность работ Голдрея: удачно пойманные моменты, грамотное сочетание переднего и заднего плана, игра цветов – все это создает впечатление театральной постановки. На самом деле – это проявление удивительных закономерностей, из которых соткана жизнь.