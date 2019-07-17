Даша Астафьева завела сеть эротической фотосессией
Даша Астафьева поделилась в Instagram интересные снимки из новой фотосессии
На кадрах певица предстала в топе на бретельках цвета шалфея с откровенным декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст, и в трусах.
Кудрявая укладка, легкий макияж, тонкое украшение на шее и длинная серьга на левом ухе завершили сексуальный аутфит Даши.
Поклонники певицы в восторге от ее нового образа. В комментариях они написали много приятных слов Даше: «Вы шикарна», «Афродита», «Очень женственная», «Даша, у вас сколько сексуальности что ее хватит на всю жизнь».
Ранее, популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно стала звездой нового выпуска мужского глянца Playboy Ukraine, порадовала поклонников новыми чувственными снимками.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Даши Астафьевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Напомним, что как-то в интервью Астафьева запускает свою линию нижнего белья
планирует выпустить свою линейку нижнего белья. Возможно, новые фото анонсируют выход первой коллекции?
Джерело: obozrevatel.com