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    Фото

    Даша Астафьева завела сеть эротической фотосессией

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    Даша Астафьева завела сеть эротической фотосессией
    instagram / da_astafieva

    Даша Астафьева поделилась в Instagram интересные снимки из новой фотосессии

    На кадрах певица предстала в топе на бретельках цвета шалфея с откровенным декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст, и в трусах.

    Кудрявая укладка, легкий макияж, тонкое украшение на шее и длинная серьга на левом ухе завершили сексуальный аутфит Даши.

    Поклонники певицы в восторге от ее нового образа. В комментариях они написали много приятных слов Даше: «Вы шикарна», «Афродита», «Очень женственная», «Даша, у вас сколько сексуальности что ее хватит на всю жизнь».

    Ранее, популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно стала звездой нового выпуска мужского глянца Playboy Ukraine, порадовала поклонников новыми чувственными снимками.

    Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Даши Астафьевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

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    instagram / da_astafieva
    instagram / da_astafieva
    instagram / da_astafieva
    instagram / da_astafieva
    instagram / da_astafieva
    instagram / da_astafieva
    instagram / da_astafieva
    instagram / da_astafieva
    instagram / da_astafieva
    instagram / da_astafieva

    Напомним, что как-то в интервью Астафьева запускает свою линию нижнего белья
    планирует выпустить свою линейку нижнего белья. Возможно, новые фото анонсируют выход первой коллекции?

    Джерело: obozrevatel.com

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