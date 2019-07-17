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    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)

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    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)

    До старого приміщення, якому вже 40 років, прибудували дві одноповерхових і одну двоповерхову будівлю

    Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео, як триває реконструкція легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності, що на проспекті Павла Тичини, 18 на Березняках.

    «Друзі! Окрім оновленого стадіону «Русанівець», незабаром відкриємо після реконструкції і легкоатлетичний манеж на Березняках. Цьому спортивному закладу 40 років, і він вже не відповідав сучасним вимогам. Тому до старого приміщення, в якому здійснили термомодернізацію і повністю замінили інженерне обладнання, прибудували дві одноповерхових і одну двоповерхову будівлю», - зазначив Кличко в дописі до відео.

    «У них будуть розміщені і зал з трибунами на 290 місць, і тренувальні зали, зокрема, з біговими доріжками. А також - зали для боксу, настільного тенісу та вільної боротьби, нові роздягальні та душові», - написав мер.

    Він підкреслив, що на час реконструкції легкоатлетичний манеж не закривали. Спортсмени в ньому тренувалися. Проводили там і змагання.

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    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)
    Реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках наближається до фінішу (фото, відео)

    Наразі триває завершальний етап робіт, а також благоустрій території біля оновленого закладу. Відкрити його планують в середині осені. «Це буде сучасний спортивний об'єкт, де тренуватимуться майбутні олімпійські чемпіони. А розширення потужностей легкоатлетичного манежу збільшить його відвідуваність. Тут займатимуться і спортсмени, і активні кияни», - зазначив Кличко.

    Нагадаємо, 15 липня Кличко оглянув, як реконструюють стадіон «Русанівець» в Дніпровському районі столиці та поспілкувався з мешканцями мікрорайону

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    Віталій Кличко Київ спорт легка атлетика реконструкція
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