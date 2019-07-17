Свадебная фотосессия Виктора Павлика: трогательные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Возлюбленная певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова озадачила поклонников намеком на свадьбу

В частности, в своем Instagram-сторис она опубликовала снимок, на котором позирует с обручальным кольцом.

«По какому поводу съемка. Кто угадает, подарю подарок», – заинтриговала Репяхова, также показав, как вместе с возлюбленным позирует перед камерами.

Более того, Екатерина продемонстрировала платье, напоминающее свадебное. А буквально за несколько дней до этого, она сделала двузначный намек на то, что готова прожить с артистом до старости. «И в радости, и не в радости. По дороге любой и до старости», – отметила она.

Поклонники в комментариях пожелали счастья парочке, отметив, что они отлично смотрятся вместе.

«Вы мне очень нравитесь, как пара! Такие милые. Счастья вам», «Будьте счастливы и любите друг друга», «Я желаю счастья вам! Счастья в этом мире большом», – написали фолловеры.

Ранее 53-летний Павлик не афишировал, что живет с 25-летней девушкой, сама же Екатерина призналась: они живут гражданским браком уже полтора года.

По словам девушки, они не скрывали целенаправленно своих отношений, но и не хотели лишней публичности. Она заявила, что Виктор был не готов откровенно говорить с публикой о личной жизни.

Джерело: obozrevatel.com