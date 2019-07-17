Монро поделилась колоритными фото с Одесского кинофестиваля



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instagram.com/monritta

Травести-дива Монро решила поделиться на своей странице в Instagram своими впечатлениями от мероприятия, а также очень колоритными фото

Эпатажная артистка показала кадры с красной дорожки церемонии открытия, на которой она красовалась в нежно-лиловом платье в пол от украинского дизайнера.

Монро дополнила образ сумочкой-клатчем, золотистыми босоножками и украшением на голове в тон наряду.

Позже она также выложила снимки с последующих фестивальных дней, на которых также запечатлена в ярких образах и с коронным «кандибобером» на голове.

«Мои клубнички, котята и адепты секты Неугомонной, сорри, что не отвечаю в директе и не реагирую на комменты. Просто кинофестивальные будни насыщены под завязку, что не успеваю носик подпудрить и глоток воды пропустить. Ага...воды. Целый день набираю материал, что-то сразу в сторис, а ночью уже в пол глаза засыпая, отбираю и ретачу, чтобы продемонстрировать вам @odesa_film_festival Во всей красе!»

«Из увиденного очень впечатлила французская лента «Прекрасная эпоха». Уверена Она будет в прокате, не пропустите. Французское кино это вкус, шарм, юмор и конечно же любовь. Фестивальное же кино - на любителя именно арт- хаусного драматических, трагедийных, чаще жестоких и жестких историй. Чтобы потом выйти и утешить себя: так у меня еще жизнь - мармелад, и пойти грохнуть стаканчик чего покрепче, стресс снять!»

«Обязательный к посещению Городской Рынок Еды. Свежая рыбка при тебе же пожаренная, винчик, неспешные беседы о высоком и атмосфера курортного города. Что еще нужно для любителей вкусной жизни. И встречи с новыми - старыми друзьями. Без которых визит в Южную Пальмиру Не представляешь. Благодарю и далі буде…» - поделилась Монро.

Подписчики дивы поспешили поделиться своими отзывами, восхищаясь ее нарядами.

Джерело: rbc.ua