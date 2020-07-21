Диетолог раскрыл неожиданный продукт для похудения
Самым лучшим вариантом для завтрака диетологи также назвали яйца
Куриные яйца, включенные в ежедневный рацион питания, могут помочь человеку похудеть. Основная польза этого продукта заключается в его сытности, заявил испанский диетолог Айтор Санчес.
Яйца не обладают какими-либо жиросжигающими свойствами, однако они питательные и помогают человеку дольше оставаться сытым, объяснил специалист в комментарии изданию La Vanguardia. Кроме того, в яйцах содержится много полезных веществ, что делает этот продукт еще более подходящим для частого употребления.
Самым лучшим вариантом для завтрака диетологи также назвали яйца. По мнению специалистов, блюда из яиц в первый прием пищи являются более предпочтительными, чем традиционная овсяная каша.
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