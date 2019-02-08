Исследователи признали грецкие орехи средством номер один от депрессии



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Фото: unsplash / @tomhermans

Даже употребление совсем малого количества этого продукта способно сократить риск возникновения депрессии на 26 процентов

За окном погода не балует, до весны еще почти целый месяц, а кое-где снег будет лежать до конца марта. Солнце так высоко, а отпуск далеко, что сложно не столкнуться с депрессией. Помочь могут грецкие орехи, уверены исследователи.

Эксперимент, который подтвердил их эффективность, задействовал 26 тысяч человек. Оказалось, что употребление даже 24 граммов продукта в день может снизить риск возникновения депрессивного состояния. Та группа, в рационе которой были орехи, на 26 процентов реже встречалась с угнетенным состоянием. Люди, употребляющие орехи, были активны и проявляли больше заинтересованности в ежедневной деятельности..

Уникальные свойства орехов можно объяснить их составом. Они богаты множеством полезных химических веществ, в том числе и жирными кислотами, включая Омегу-3. Медики из университета Дэвиса подтверждают, что пара орехов в день снизит содержание гормона IGF-1 в организме, а это значит, что риск заболеть раком простаты, сахарным диабетом тоже сводится к минимуму.