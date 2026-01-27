Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження

Короткострокова дієта на основі вівсянки має напрочуд позитивний вплив на обмін речовин

Команда вчених Боннського університету під час дослідження з'ясувала, що короткочасна дієта на основі вівса виявилася напрочуд ефективною в зниженні рівня холестерину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження, яке нещодавно було опубліковано в Nature Communications.

Учасники наукового експерименту страждали на метаболічний синдром – поєднання надмірної ваги, високого кров'яного тиску, підвищеного рівня глюкози та ліпідів у крові. Протягом двох днів вони дотримувалися низькокалорійної дієти, що складалася майже виключно з вівсянки. Після цього рівень холестерину у них значно покращився в порівнянні з контрольною групою.

Навіть через шість тижнів цей ефект залишався стабільним. Дієта, мабуть, вплинула на склад мікроорганізмів в кишечнику.

Лікування злаками

Той факт, що овес має позитивний вплив на обмін речовин, не є новим. Ще на початку ХХ століття німецький лікар Карл фон Норден успішно лікував діабетиків за допомогою цього злаку.

«Сьогодні існують ефективні ліки для лікування пацієнтів з діабетом. В результаті цей метод практично повністю ігнорувався в останні десятиліття», – розповіла молодший професор Інституту харчування і харчових наук Боннського університету Марі-Крістін Сімон.

Хоча учасники дослідження не страждали на діабет, у них був метаболічний синдром, пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку діабету. До його характеристик відносяться надмірна маса тіла, високий кров'яний тиск, підвищений рівень цукру в крові та порушення ліпідного обміну.

300 грамів вівсянки на день

Учасникам було запропоновано тричі на день харчуватися виключно вівсянкою, попередньо звареною у воді. Додавати до раціону дозволялося тільки трохи фруктів або овочів. В цілому 32 жінки і чоловіки виконали цю вівсяну дієту.

У кожен з двох днів вони з'їдали по 300 грамів вівсянки, що становило приблизно половину від їхньої звичайної калорійності. Контрольна група також дотримувалася низькокалорійної дієти, але без вівсянки.

Обидві групи отримали користь від зміни раціону харчування. Однак ефект був набагато більш вираженим в учасників, які дотримувалися вівсяної дієти. «Рівень особливо небезпечного холестерину ЛПНЩ у них знизився на 10% – це істотне зниження, хоча і не зовсім порівнянне з ефектом сучасних ліків», – підкреслює Саймон.

За словами вченої, учасники також в середньому схудли на два кілограми, і їхній артеріальний тиск трохи знизився.

Вплив на рівень холестерину ЛПНЩ має важливе значення для здоров'я. Якщо в крові його занадто багато, він відкладається в стінках судин. Ці відкладення, відомі як бляшки, звужують кровоносні судини.

Крім того, відкладення можуть розриватися, наприклад, через підвищення артеріального тиску після фізичного навантаження або стресу. В результаті в ураженому місці може утворитися тромб, який повністю блокує кровоносну судину. Як альтернатива, частини бляшок можуть бути вимиті кров'ю і викликати інфаркт або інсульт.

За словами дослідників, щоб знизити рівень холестерину, краще з'їсти велику кількість вівсянки протягом двох днів, ніж невелику кількість протягом шести тижнів.

Позитивні ефекти вівсяної дієти, як правило, зберігалися і через шість тижнів. «Короткочасне дотримання вівсяної дієти через регулярні інтервали може бути гарним способом підтримки рівня холестерину в межах норми і запобігання діабету», – зазначила професор Саймон.

Вона додала, що в якості наступного кроку їхня команда хоче з'ясувати, чи дійсно інтенсивна дієта на основі вівса, що повторюється кожні шість тижнів, має постійний профілактичний ефект.

