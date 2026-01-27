Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження

Вікторія Яснопольська
glavcom.ua
Вікторія Яснопольська
google social img telegram social img facebook social img
Овес має благотворний вплив на обмін речовин
фото: depositphotos.com

Короткострокова дієта на основі вівсянки має напрочуд позитивний вплив на обмін речовин

Команда вчених Боннського університету під час дослідження з'ясувала, що короткочасна дієта на основі вівса виявилася напрочуд ефективною в зниженні рівня холестерину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження, яке нещодавно було опубліковано в Nature Communications.

Учасники наукового експерименту страждали на метаболічний синдром – поєднання надмірної ваги, високого кров'яного тиску, підвищеного рівня глюкози та ліпідів у крові. Протягом двох днів вони дотримувалися низькокалорійної дієти, що складалася майже виключно з вівсянки. Після цього рівень холестерину у них значно покращився в порівнянні з контрольною групою. 

Навіть через шість тижнів цей ефект залишався стабільним. Дієта, мабуть, вплинула на склад мікроорганізмів в кишечнику.

Лікування злаками

Той факт, що овес має позитивний вплив на обмін речовин, не є новим. Ще на початку ХХ століття німецький лікар Карл фон Норден успішно лікував діабетиків за допомогою цього злаку.

«Сьогодні існують ефективні ліки для лікування пацієнтів з діабетом. В результаті цей метод практично повністю ігнорувався в останні десятиліття», – розповіла молодший професор Інституту харчування і харчових наук Боннського університету Марі-Крістін Сімон.

Хоча учасники дослідження не страждали на діабет, у них був метаболічний синдром, пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку діабету. До його характеристик відносяться надмірна маса тіла, високий кров'яний тиск, підвищений рівень цукру в крові та порушення ліпідного обміну.

300 грамів вівсянки на день

Учасникам було запропоновано тричі на день харчуватися виключно вівсянкою, попередньо звареною у воді. Додавати до раціону дозволялося тільки трохи фруктів або овочів. В цілому 32 жінки і чоловіки виконали цю вівсяну дієту. 

У кожен з двох днів вони з'їдали по 300 грамів вівсянки, що становило приблизно половину від їхньої звичайної калорійності. Контрольна група також дотримувалася низькокалорійної дієти, але без вівсянки.

Обидві групи отримали користь від зміни раціону харчування. Однак ефект був набагато більш вираженим в учасників, які дотримувалися вівсяної дієти. «Рівень особливо небезпечного холестерину ЛПНЩ у них знизився на 10% – це істотне зниження, хоча і не зовсім порівнянне з ефектом сучасних ліків», – підкреслює Саймон. 

За словами вченої, учасники також в середньому схудли на два кілограми, і їхній артеріальний тиск трохи знизився.

Вплив на рівень холестерину ЛПНЩ має важливе значення для здоров'я. Якщо в крові його занадто багато, він відкладається в стінках судин. Ці відкладення, відомі як бляшки, звужують кровоносні судини.

Крім того, відкладення можуть розриватися, наприклад, через підвищення артеріального тиску після фізичного навантаження або стресу. В результаті в ураженому місці може утворитися тромб, який повністю блокує кровоносну судину. Як альтернатива, частини бляшок можуть бути вимиті кров'ю і викликати інфаркт або інсульт.

За словами дослідників, щоб знизити рівень холестерину, краще з'їсти велику кількість вівсянки протягом двох днів, ніж невелику кількість протягом шести тижнів.

Позитивні ефекти вівсяної дієти, як правило, зберігалися і через шість тижнів. «Короткочасне дотримання вівсяної дієти через регулярні інтервали може бути гарним способом підтримки рівня холестерину в межах норми і запобігання діабету», – зазначила професор Саймон.

Вона додала, що в якості наступного кроку їхня команда хоче з'ясувати, чи дійсно інтенсивна дієта на основі вівса, що повторюється кожні шість тижнів, має постійний профілактичний ефект.

Нагадаємо, нове дослідження вчених із Вустерського політехнічного інституту в Массачусетсі переглядає традиційні уявлення про шкоду гаджетів під час трапези. Результати експерименту, опубліковані в науковому журналі Physiology and Behaviour, довели: перегляд телевізора під час їжі значно підвищує ризик переїдання, тоді як використання смартфона має мінімальний вплив на кількість спожитих калорій.

Читайте також:

Теги: здоров'я медицина лікар харчування дієта діабет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
Британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою
Британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою
Дерево замість психолога: новий тренд у Китаї підкорює молодь
Дерево замість психолога: новий тренд у Китаї підкорює молодь

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua