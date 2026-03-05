Як корисні хобі можуть знизити ризик хвороби Альцгеймера? Результати дослідження

Люди, які протягом життя активно займалися когнітивною активністю, мають менший ризик хвороби Альцгеймера

Корисні хобі знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Вчені провели дослідження та довели, що підвищений рівень когнітивного збагачення протягом життя зменшує ймовірність хвороби Альцгеймера. Йдеться про такі звички, як читання, писання або ігри. Про це пише «Главком» із посиланням на результати дослідження.

У дослідження взяли участь 2 тис. учасників, які мали деменції у старшому віці. Науковці дослідили різні періоди життя цих людей у дитинстві, середньому та старшому віці.

Зокрема, у дитинстві учасників досліджували освіту батьків, доступ до книг і енциклопедій, читання книжок дитині, уроки іноземної мови до 18 років. У період середнього віку – рівень доходу у 40 років, доступ до журналів, бібліотечних ресурсів тощо. А в старості поточний дохід, частота інтелектуальних активностей – читання, писання, настільні ігри.

Ці дослідження дали вченим можливість з’ясувати, як інтелектуальна стимуляція кожної людини протягом життя впливає на зниження ймовірності захворюваності на Альцгеймера. Тож за результатами дослідження, на 38% менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера і на 36% менший ризик легких когнітивних порушень мали ті учасники, що протягом свого життя більше займалися розумовими активностями.

фото з відкритих джерел

Ті учасники, що мали вищий рівень когнітивного збагачення, починали хворіти на деменцію у 93 роки, а ті, хто мав нижчий рівень у 88 років. Тобто різниця складала 5 років. Також люди, що отримали легкі когнітивні порушення та протягом життя мали більше розумової активності помічали проблеми з пам'яттю пізніше за тих, хто мав нижчий рівень з різницею у сім років.

Результати дослідження доводять, що активна когнітивна активність протягом життя робить мозок людини стійкішим та допомагає працювати краще навіть попри наявність ознак хвороби. На думку фахівців, за результатами дослідження вищий рівень когнітивного збагачення протягом життя, як читання, писання, ігри тощо пов’язані з нижчим ризиком хвороби Альцгеймера і легких когнітивних порушень. Також це допомагає відтерміновувати симптоми більше ніж на п’ять років, а темпи погіршення уваги, пам’яті, уваги стають повільніші.

Також повідомлялося, що люди, які піддаються тривалому впливу забрудненого повітря, мають більшу схильність до хвороби Альцгеймера. Найбільша загроза такого впливу є для літніх людей. Мета дослідження полягала в тому, щоб з’ясувати, як брудне повітря впливає на мозок людини та чи може викликати, наприклад, гіпертонію, інсульт чи депресію. Результати дослідження показали, що забруднене повітря дійсно має руйнівний вплив на тканини людського мозку.