Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Як корисні хобі можуть знизити ризик хвороби Альцгеймера? Результати дослідження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера мали учасники, що протягом життя займалися розумовими активностями
фото з відкритих джерел

Люди, які протягом життя активно займалися когнітивною активністю, мають менший ризик хвороби Альцгеймера 

Корисні хобі знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Вчені провели дослідження та довели, що підвищений рівень когнітивного збагачення протягом життя зменшує ймовірність хвороби Альцгеймера. Йдеться про такі звички, як читання, писання або ігри. Про це пише «Главком» із посиланням на результати дослідження.

У дослідження взяли участь 2 тис. учасників, які мали деменції у старшому віці. Науковці дослідили різні періоди життя цих людей у дитинстві, середньому та старшому віці.

Зокрема, у дитинстві учасників досліджували освіту батьків, доступ до книг і енциклопедій, читання книжок дитині, уроки іноземної мови до 18 років. У період середнього віку – рівень доходу у 40 років, доступ до журналів, бібліотечних ресурсів тощо. А в старості поточний дохід, частота інтелектуальних активностей – читання, писання, настільні ігри.

Ці дослідження дали вченим можливість з’ясувати, як інтелектуальна стимуляція кожної людини протягом життя впливає на зниження ймовірності захворюваності на Альцгеймера. Тож за результатами дослідження, на 38% менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера і на 36% менший ризик легких когнітивних порушень мали ті учасники, що протягом свого життя більше займалися розумовими активностями.

Як корисні хобі можуть знизити ризик хвороби Альцгеймера? Результати дослідження фото 1
фото з відкритих джерел

Ті учасники, що мали вищий рівень когнітивного збагачення, починали хворіти на деменцію у 93 роки, а ті, хто мав нижчий рівень у 88 років. Тобто різниця складала 5 років. Також люди, що отримали легкі когнітивні порушення та протягом життя мали більше розумової активності помічали проблеми з пам'яттю пізніше за тих, хто мав нижчий рівень з різницею у сім років.

Результати дослідження доводять, що активна когнітивна активність протягом життя робить мозок людини стійкішим та допомагає працювати краще навіть попри наявність ознак хвороби. На думку фахівців, за результатами дослідження вищий рівень когнітивного збагачення протягом життя, як читання, писання, ігри тощо пов’язані з нижчим ризиком хвороби Альцгеймера і легких когнітивних порушень. Також це допомагає відтерміновувати симптоми більше ніж на п’ять років, а темпи погіршення уваги, пам’яті, уваги стають повільніші.

Також повідомлялося, що люди, які піддаються тривалому впливу забрудненого повітря, мають більшу схильність до хвороби Альцгеймера. Найбільша загроза такого впливу є для літніх людей. Мета дослідження полягала в тому, щоб з’ясувати, як брудне повітря впливає на мозок людини та чи може викликати, наприклад, гіпертонію, інсульт чи депресію. Результати дослідження показали, що забруднене повітря дійсно має руйнівний вплив на тканини людського мозку.

Читайте також:

Теги: здоров'я Хвороба Альцгеймера вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

91-річний П’єр Сабле бере участь у бігових марафонах
91-річний француз, який всьоме став батьком, поділився секретами довголіття
17 лютого, 12:17
У семиденному лабораторному експерименті взяли участь 25 здорових дорослих
Популярний лайфхак для сну може впливати на роботу мозку
19 лютого, 02:20
Миколаївець Станіслав Барта у 80 років бігає містом у мороз і дощ
Бігає містом з оголеним торсом у мороз: 80-річний миколаївець став візитівкою міста
5 лютого, 15:45
Активність Сонця з 15 по 16 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 15-16 лютого: якою буде сонячна активність
15 лютого, 07:58
Активність Сонця з 21 по 22 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 21-22 лютого: якою буде сонячна активність
21 лютого, 07:55
Вчені вважають, що люди з «генетичним щитом» споживають набагато менше тютюну або взагалі не відчувають тяги до паління
Вчені знайшли щасливців, чия ДНК може блокувати нікотин
26 лютого, 08:48
Антидепресанти, наголошує лікарка, не є універсальним рішенням і не замінюють ані психотерапію, ані підтримку близьких
Не «таблетки від поганого настрою»: що важливо знати українцям про антидепресанти
27 лютого, 17:03
Активність Сонця з 1 по 2 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 березня: якою буде сонячна активність
1 березня, 09:35
У 2025 році приблизно 180 млн дітей у світі вже страждали на ожиріння
Лікарі б'ють на сполох: все більше дітей у світі мають надмірну вагу
Вчора, 01:57

Здоров'я

Як корисні хобі можуть знизити ризик хвороби Альцгеймера? Результати дослідження
Як корисні хобі можуть знизити ризик хвороби Альцгеймера? Результати дослідження
93-річна американка назвала головні секрети свого довголіття
93-річна американка назвала головні секрети свого довголіття
Лікарі б'ють на сполох: все більше дітей у світі мають надмірну вагу
Лікарі б'ють на сполох: все більше дітей у світі мають надмірну вагу
Трамп з'явився на публіці з виразною червоною плямою на шиї (фото)
Трамп з'явився на публіці з виразною червоною плямою на шиї (фото)
Пентагон змусив морських піхотинців схуднути
Пентагон змусив морських піхотинців схуднути
101-річна китайська жінка поділилася незвичним секретом довголіття
101-річна китайська жінка поділилася незвичним секретом довголіття

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua