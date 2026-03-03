Трамп з'явився на публіці з виразною червоною плямою на шиї (фото)

Білий дім пояснив, звідки у Трампа з'явилася пляма на шиї

Зовнішній вигляд Дональда Трампа знову став приводом обговорень у мережі. На шиї президента США помітили червону пляму. У Білому домі розповіли, що сталося з Трампом та від чого в нього з’явилася виразна пляма на шкірі. Про це Білий дім розповів журналу Forbes, передає «Главком».

Як пояснив Білий дім, пляма на шиї Дональда Трампа з’явилася після профілактичного лікування шкіри. Пляму на шиї політика помітили під час однієї з церемоній нагородження в Білому домі.

Пляма на шиї Дональда Трампа з’явилася після профілактичного лікування шкіри фото: скриншот із соцмережі Х

Також відомо, що лікар Білого дому Шон Барбабелла прописав Трампу «дуже популярний крем», що має допомогти позбутися плями на шиї. Однак це лікування триватиме кілька тижнів.

Раніше на тілі президента США неодноразово помічали синці під час публічних заходів, які він намагався приховати за допомогою густого шару консилера. Білий дім пояснює появу синців частими рукостисканнями та регулярним прийомом аспірину. Утім, журналісти фіксують і інші проблеми. Зокрема, у лютому 2025 року помітили велику гематому на руці Трампа під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона. У липні, а також на зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня, увагу привернули набряклі щиколотки.

Зокрема, торік Дональд Трамп на заході, присвяченому проєкту його дружини Меланії знову привернув увагу громадськості, з'явившись на публічному заході з густим шаром тонального крему на руці. Раніше Білий дім пояснював використання косметики необхідністю приховати синці, нібито спричинені частими рукостисканнями.

Після цього Трамп продовжував з’являтися на публіці з синцями на руках. Білому домі дотримуються однієї відповіді, що синці у Трампа на руках від того, що він «щодня цілий день потискає руки»