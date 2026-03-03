Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Трамп з'явився на публіці з виразною червоною плямою на шиї (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На шиї Дональда Трампа помітили червону пляму
фото: АР

Білий дім пояснив, звідки у Трампа з'явилася пляма на шиї 

Зовнішній вигляд Дональда Трампа знову став приводом обговорень у мережі. На шиї президента США помітили червону пляму. У Білому домі розповіли, що сталося з Трампом та від чого в нього з’явилася виразна пляма на шкірі. Про це Білий дім розповів журналу Forbes, передає «Главком».

Як пояснив Білий дім, пляма на шиї Дональда Трампа з’явилася після профілактичного лікування шкіри. Пляму на шиї політика помітили під час однієї з церемоній нагородження в Білому домі.

Пляма на шиї Дональда Трампа з’явилася після профілактичного лікування шкіри
Пляма на шиї Дональда Трампа з’явилася після профілактичного лікування шкіри
фото: скриншот із соцмережі Х

Також відомо, що лікар Білого дому Шон Барбабелла прописав Трампу «дуже популярний крем», що має допомогти позбутися плями на шиї. Однак це лікування триватиме кілька тижнів.

Раніше на тілі президента США неодноразово помічали синці під час публічних заходів, які він намагався приховати за допомогою густого шару консилера. Білий дім пояснює появу синців частими рукостисканнями та регулярним прийомом аспірину. Утім, журналісти фіксують і інші проблеми. Зокрема, у лютому 2025 року помітили велику гематому на руці Трампа під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона. У липні, а також на зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня, увагу привернули набряклі щиколотки.

Зокрема, торік Дональд Трамп на заході, присвяченому проєкту його дружини Меланії знову привернув увагу громадськості, з'явившись на публічному заході з густим шаром тонального крему на руці. Раніше Білий дім пояснював використання косметики необхідністю приховати синці, нібито спричинені частими рукостисканнями.

Після цього Трамп продовжував з’являтися на публіці з синцями на руках. Білому домі дотримуються однієї відповіді, що синці у Трампа на руках від того, що він «щодня цілий день потискає руки»

Читайте також:

Теги: здоров'я США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
4 лютого, 20:05
На що насправді розраховує Іран і чого не врахував Трамп
Війна в Ірані. Трамп не врахував головного
Сьогодні, 16:09
Анатолій Куцевол показав сенаторам США наслідки російських атак на одну зі столичних ТЕЦ
Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці
17 лютого, 19:45
У США на юнацькому хокейному матчі в штаті Род-Айленд сталася стрілянина
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину
18 лютого, 04:15
Трамп пожартував про Рубіо через його промову на Мюнхенській конференції
Трамп пожартував про Рубіо через його промову на Мюнхенській конференції
21 лютого, 06:28
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
21 лютого, 06:02
Держсекретар США Марко Рубіо пояснив роль США у переговорах і заперечив примус до угоди
Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
16 лютого, 21:19
Американський метал-гурт As I Lay Dying показався на Красній площі в РФ
Гурт зі США поїхав у тур Росією та показався на Красній площі: реакція українців
Сьогодні, 14:24
Експерти зазначають, що короткостроковий конфлікт спричинить лише тимчасовий стрибок цін на енергоносії та логістику
Економіка ЄС готова до іранського шоку, але є нюанс
Сьогодні, 16:48

Здоров'я

Трамп з'явився на публіці з виразною червоною плямою на шиї (фото)
Трамп з'явився на публіці з виразною червоною плямою на шиї (фото)
Пентагон змусив морських піхотинців схуднути
Пентагон змусив морських піхотинців схуднути
101-річна китайська жінка поділилася незвичним секретом довголіття
101-річна китайська жінка поділилася незвичним секретом довголіття
Науковці довели, що забруднене повітря збільшує ризик хвороби Альцгеймера
Науковці довели, що забруднене повітря збільшує ризик хвороби Альцгеймера
У Великій Британії жінка втратила 30 см зросту через рідкісну хворобу
У Великій Британії жінка втратила 30 см зросту через рідкісну хворобу
Відомій українській співачці видалили пухлину
Відомій українській співачці видалили пухлину

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua