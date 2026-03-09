Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Секрети довголіття: 100-річна американка дала поради, як прожити довге життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
100-річна Джоан Айхнер живе активне життя та займається спортом
фото: Debbie Eichner

Довгожителька поділилася секретами свого гарного самопочуття та міцного здоров’я

Американка Джоан Айхнер нещодавно відсвяткувала своє 100-річчя. Жінка розповіла, що допомогло їй прожити стільки років та назвала головні секрети свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на на Рeople.

Свій ювілей 100-річна Джоан Айхнер відсвяткувала в спортивному центрі Moody Family YMCA у Далласі, мешкає жінка в Техасі. До центру YMCA Джоан Айхнер приєдналася ще 30 років тому, коли приїхала з Англії до Техасу, щоб бути ближче до онуків. Довгожителька зізналася, що речі, які вона любить та робить постійно є секретом її довгого життя.

Американка розповіла, що секрет її довголіття криється в шоколаді та вині. «Я часто жартую, що це вино й шоколад. Але мої доньки сказали: «Тільки не говори цього сьогодні – ти ж у YMCA (спортивному центрі – «Главком»)», – поділилася жінка.

Американка Джоан Айхнер нещодавно відсвяткувала свій 100 день народження
Американка Джоан Айхнер нещодавно відсвяткувала свій 100 день народження
фото: Debbie Eichner

Ще один секрет довголіття, який допомагає підтримувати здоров’я Джоан Айхнер – це фізична активність, якою вона займається в спортивному центрі. «Коли вранці не хочеться вставати з ліжка – усе одно встаньте і продовжуйте рухатися», – радить довгожителька.

Саме активність протягом дня є секретом гарного самопочуття довгожительки. Вона також відвідує тренування з аквафітнесу. «Я люблю воду, але ще більше люблю спілкування. Після занять у басейні ми зранку сідаємо тут у куточку, п’ємо каву і просто розмовляємо», – розповіла Джоан Айхнер.

Джоан Айхнер назвала секрети свого довголіття
Джоан Айхнер назвала секрети свого довголіття
фото: Debbie Eichner

Довгожителька наостанок дала пораду тим, хто хоче прожити таке ж довге життя, як вона. «Коли не хочеться вставати зранку – усе одно підніміться і продовжуйте жити активно. Це найкраща порада, яку я можу дати», – порадила Джоан Айхнер.

100-річна американка зазначила, що вона «зовісм не відчуває себе старшою». «Просто намагаюся жити далі, як жила. Мені подобається життя, подобається все, що я роблю і бачу. Саме це й дає мені сили рухатися вперед», – заявила літня жінка.

Також повідомлялося, як 93-річна довгожителька Сушумна з Каліфорнії веде активне життя та майже не має проблем зі здоров’ям. Жінка зізналася, в чому криється секрет її довголіття та що допомагає їй підтримувати своє здоров’я. Довгожителька Сушумна зі США більшість часу протягом року проводить в Тамілнаді, що у Південній Індії. Там вона проводить час у духовній спільноті, до якої вона приєдналася після виходу на пенсію.

Читайте також:

Теги: довголіття поради здоров'я США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стовп диму здіймається після військового удару по столиці Тегерану 2 березня 2026 року
Головна вразливість нафтової імперії Ірану
Вчора, 18:31
Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Білому домі, 3 березня 2026 року
Перший дзвіночок для Трампа: заява Мерца як початок зміни переговорного формату
4 березня, 09:15
Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує «дуже потужну відповідь» на ядерну програму Ірану
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
19 лютого, 17:48
Джеффрі Паєтт
Ексзаступник держсекретаря США назвав компанію, яка першою в Україні отримала американський скраплений газ через «Вертикальний коридор»
10 лютого, 17:37
Американський лідер стверджував, що його промова буде довгою
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
24 лютого, 10:43
Останні переговори між США та Іраном пройшли 26 лютого в Женеві
Іран відхилив пропозицію США: переговори завершилися без результату – WSJ
26 лютого, 23:55
Покійний лідер Ісламської революції аятола Сейєд Алі Хаменеї
Іран запланував велику церемонію прощання з покійним аятолою Хаменеї
4 березня, 14:54
Поліцейські машини біля посольства США в Осло після того, як на місці події пролунав гучний вибух
Вибух у посольстві США в Осло: норвезька поліція розслідує версію теракту
Сьогодні, 04:27
Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження, заявив Зеленський
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
Вчора, 17:59

Здоров'я

Секрети довголіття: 100-річна американка дала поради, як прожити довге життя
Секрети довголіття: 100-річна американка дала поради, як прожити довге життя
Як корисні хобі можуть знизити ризик хвороби Альцгеймера? Результати дослідження
Як корисні хобі можуть знизити ризик хвороби Альцгеймера? Результати дослідження
93-річна американка назвала головні секрети свого довголіття
93-річна американка назвала головні секрети свого довголіття
Лікарі б'ють на сполох: все більше дітей у світі мають надмірну вагу
Лікарі б'ють на сполох: все більше дітей у світі мають надмірну вагу
Трамп з'явився на публіці з виразною червоною плямою на шиї (фото)
Трамп з'явився на публіці з виразною червоною плямою на шиї (фото)
Пентагон змусив морських піхотинців схуднути
Пентагон змусив морських піхотинців схуднути

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua