Секрети довголіття: 100-річна американка дала поради, як прожити довге життя

Довгожителька поділилася секретами свого гарного самопочуття та міцного здоров’я

Американка Джоан Айхнер нещодавно відсвяткувала своє 100-річчя. Жінка розповіла, що допомогло їй прожити стільки років та назвала головні секрети свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на на Рeople.

Свій ювілей 100-річна Джоан Айхнер відсвяткувала в спортивному центрі Moody Family YMCA у Далласі, мешкає жінка в Техасі. До центру YMCA Джоан Айхнер приєдналася ще 30 років тому, коли приїхала з Англії до Техасу, щоб бути ближче до онуків. Довгожителька зізналася, що речі, які вона любить та робить постійно є секретом її довгого життя.

Американка розповіла, що секрет її довголіття криється в шоколаді та вині. «Я часто жартую, що це вино й шоколад. Але мої доньки сказали: «Тільки не говори цього сьогодні – ти ж у YMCA (спортивному центрі – «Главком»)», – поділилася жінка.

Американка Джоан Айхнер нещодавно відсвяткувала свій 100 день народження фото: Debbie Eichner

Ще один секрет довголіття, який допомагає підтримувати здоров’я Джоан Айхнер – це фізична активність, якою вона займається в спортивному центрі. «Коли вранці не хочеться вставати з ліжка – усе одно встаньте і продовжуйте рухатися», – радить довгожителька.

Саме активність протягом дня є секретом гарного самопочуття довгожительки. Вона також відвідує тренування з аквафітнесу. «Я люблю воду, але ще більше люблю спілкування. Після занять у басейні ми зранку сідаємо тут у куточку, п’ємо каву і просто розмовляємо», – розповіла Джоан Айхнер.

Джоан Айхнер назвала секрети свого довголіття фото: Debbie Eichner

Довгожителька наостанок дала пораду тим, хто хоче прожити таке ж довге життя, як вона. «Коли не хочеться вставати зранку – усе одно підніміться і продовжуйте жити активно. Це найкраща порада, яку я можу дати», – порадила Джоан Айхнер.

100-річна американка зазначила, що вона «зовісм не відчуває себе старшою». «Просто намагаюся жити далі, як жила. Мені подобається життя, подобається все, що я роблю і бачу. Саме це й дає мені сили рухатися вперед», – заявила літня жінка.

