Пентагон змусив морських піхотинців схуднути

Корпус морської піхоти США висунув жорсткіші вимоги для піхотинців, аби ті тримали себе у формі

Корпус морської піхоти США зобов'язав солдатів зменшити розміри своїх талій

У корпусі морської піхоти США солдати зобов'язані дотримуватися нових нормативів фізичної підготовки. Американських солдатів змушують худнути. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Морські піхотинці США тепер мають бути стрункішими та відповідати нормам. Пентагон навіть встановив показники для обхвату талії солдатів у відношенні до росту піхотинців.

Яких вимог має дотримуватися морська піхота США

При зрості 170 см солдат має мати талію максимум 88,4 см. Раніше цей показник дорівнював 93,5 см.

При зрості 183 см піхотинець повинен мати талію – 95,2 см, раніше 100,7 см.

Солдат зростом 190 см може мати талію – 98,8 см, раніше 104,5 см.

До нововведень граничний показник складав 0,55, що дорівнювало трохи більше ніж половина зросту солдата. За новими правилами корпуса морської піхоти, цей показник має складати 0,52 або навіть менше.

Відповідні вимоги перевірятимуться двічі на рік. Якщо ж заміри тіла військового не відповідають вимогам, він повинен буде пройти оцінку відсотка жиру в організмі. Саме цей тест вирішує, чи потрапить військовий до «Програми контролю складу тіла».

Відомо, що до цієї програми не потрапляють навіть ті піхотинці, що пройшли на відмінно бойові та фізичні тести. Якщо відсоток жиру перевищує норму, то військові не зараховуються до «Програми контролю складу тіла». Для чоловіків допустимий відсоток жиру 26%, а для жінок 36%.

Також військові, що не відповідають вимогам, повинні будуть виконувати отриманий план, щоб схуднути чи коригувати свою вагу та додатково тренуватися. Якщо солдати не дотримуватимуться наданих рекомендацій, їх можуть обмежити у службі, або навіть перевести до іншого підрозділу, що немає таких серйозних вимог.

