93-річна американка назвала головні секрети свого довголіття

Довгожителька завжди залишається позитивною та у свої 93 роки веде активний спосіб життя

93-річна довгожителька Сушумна з Каліфорнії веде активне життя та майже не має проблем зі здоров’ям. Жінка зізналася, в чому криється секрет її довголіття та що допомагає їй підтримувати своє здоров’я. Про це пише «Главком» із посиланням на Ndtv.

Довгожителька Сушумна зі США більшість часу протягом року проводить в Тамілнаді, що у Південній Індії. Там вона проводить час у духовній спільноті, до якої вона приєдналася після виходу на пенсію у 2001 році. Жінка мала успішну кар’єру менеджерки з продажу.

У свої 93 роки жінка не женеться за антивіковими трендами, а зосереджується на власному житті та активностях. Своє міцне здоров'я жінка пояснює тим, що вона регулярно займається легкою фізичною активністю, харчується невеликими порціями та виключно необробленими продуктами, як, наприклад овочі, фрукти, горіхи, натуральне м’ясо тощо.

Довгожителька Сушумна зі США розкрила секрети свого довголіття фото: скриншот Іnstagram/i__kamel

Також підтримувати своє здоров’я Сушумні допомагає спілкування з друзями та її віра. Крім цього, довгожителька припускає, що на її довге життя впливає те, що вона відмовилася від ліків ще декілька десятиліть тому.

Головними секретами довголіття Сушумни є:

харчування необробленими продуктами в невеликих порціях;

легка фізична активність;

відмова від медикаментів;

спілкування з друзями, позитив та щастя.

Єдина проблема зі здоров'ям, яку має Сушумна – це артрит. Та це не заважає довгожительці залишатися щасливою, позитивною та активною. Сушумна також продовжує кататися на велосипеді у 93 роки. До слова, у соцмережах користувачі надихаються історією Сушумни. Вони хвалять її простий спосіб життя та позитив.

