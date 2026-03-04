Головна Скотч Здоров'я
93-річна американка назвала головні секрети свого довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Довгожителька Сушумна більшість свого часу проводить в Індії
фото: скриншот Іnstagram/i__kamel

Довгожителька завжди залишається позитивною та у свої 93 роки веде активний спосіб життя

93-річна довгожителька Сушумна з Каліфорнії веде активне життя та майже не має проблем зі здоров’ям. Жінка зізналася, в чому криється секрет її довголіття та що допомагає їй підтримувати своє здоров’я. Про це пише «Главком» із посиланням на Ndtv.

Довгожителька Сушумна зі США більшість часу протягом року проводить в Тамілнаді, що у Південній Індії. Там вона проводить час у духовній спільноті, до якої вона приєдналася після виходу на пенсію у 2001 році. Жінка мала успішну кар’єру менеджерки з продажу.

У свої 93 роки жінка не женеться за антивіковими трендами, а зосереджується на власному житті та активностях. Своє міцне здоров'я жінка пояснює тим, що вона регулярно займається легкою фізичною активністю, харчується невеликими порціями та виключно необробленими продуктами, як, наприклад овочі, фрукти, горіхи, натуральне м’ясо тощо.

фото: скриншот Іnstagram/i__kamel

Також підтримувати своє здоров’я Сушумні допомагає спілкування з друзями та її віра. Крім цього, довгожителька припускає, що на її довге життя впливає те, що вона відмовилася від ліків ще декілька десятиліть тому. 

Головними секретами довголіття Сушумни є:

  • харчування необробленими продуктами в невеликих порціях;
  • легка фізична активність;
  • відмова від медикаментів;
  • спілкування з друзями, позитив та щастя.

Єдина проблема зі здоров'ям, яку має Сушумна – це артрит. Та це не заважає довгожительці залишатися щасливою, позитивною та активною. Сушумна також продовжує кататися на велосипеді у 93 роки. До слова, у соцмережах користувачі надихаються історією Сушумни. Вони хвалять її простий спосіб життя та позитив.

Також повідомлялося, 101-річна довгожителька Джан Юечін розкрила незвичайний секрет свого довголіття. Довгожителька зізналася, що полюбляє дивитися телевізор до глибокої ночі та їсти фастфуд.  Крім перегляду фільмів та чипсів у ночі, донька жінки Яо Сонпін вважає, що секрет довголіття її матері також полягає в тому, що вона все своє життя дбала про інших більше, ніж за себе та зберігала внутрішній спокій.

Теги: здоров'я поради довголіття

