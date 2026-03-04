Лікарі б'ють на сполох: все більше дітей у світі мають надмірну вагу

У 2025 році приблизно 180 млн дітей у світі вже страждали на ожиріння

Без змін у харчуванні світ чекає хвиля дитячого ожиріння

У світі швидко зростає рівень дитячого ожиріння. Якщо уряди не вживуть рішучих заходів, до 2040 року понад 220 млн дітей матимуть ожиріння. Про це йдеться у новому Global Obesity Atlas 2026, підготовленому Всесвітньою федерацією боротьби з ожирінням, пише «Главком».

За оцінками експертів, у 2025 році приблизно 180 млн дітей у світі вже страждали на ожиріння. До 2040 року ця цифра може зрости до 227 млн дітей віком від п'яти до 19 років. Загалом понад пів мільярда дітей можуть мати надмірну вагу.

Фахівці попереджають, що така тенденція матиме серйозні наслідки для здоров’я. Очікується, що щонайменше 120 млн дітей шкільного віку можуть мати ранні ознаки хронічних захворювань, пов’язаних із високим індексом маси тіла. Серед них – серцево-судинні проблеми та підвищений артеріальний тиск.

Найбільше дітей із надмірною вагою нині живе у Китаї – близько 62 млн, далі йдуть Індія (41 млн) та США (27 млн). У Сполучених Штатах, за оцінками експертів, двоє з п’яти дітей мають надмірну вагу або ожиріння.

У Великій Британії близько 3,8 млн дітей мають високий індекс маси тіла – один із найвищих показників у Європі. За прогнозами, до 2040 року там сотні тисяч дітей можуть мати ранні ознаки серцевих хвороб або гіпертонії.

Дослідники також звертають увагу на нерівність між регіонами. У деяких країнах Америки та західної частини Тихоокеанського регіону понад половина дітей уже має надмірну вагу або ожиріння. Водночас найшвидше зростання проблеми спостерігається у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Експерти наголошують, що ситуацію можна змінити. Серед можливих заходів – податки на солодкі напої, обмеження реклами нездорової їжі для дітей, чітке маркування продуктів та створення умов для більш активного способу життя.

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я також зазначають, що дитяче ожиріння часто є наслідком середовища, в якому ростуть діти. Йдеться про доступність нездорової їжі, рекламу та нестачу фізичної активності. Тому, на їхню думку, потрібні не лише рекомендації, а й чітка державна політика.

Як повідомлялось, за останні три десятиліття кількість дорослих з надмірною вагою та ожирінням зросла з 731 млн 1990 року до 2.11 млрд 2021 року. Серед дітей і підлітків цей показник збільшився з 198 млн. до 493 млн. за той же період.