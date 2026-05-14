Кейт Міддлтон здійснила перший офіційний візит після лікування раку (фото)

Принцеса Кейт Міддлтон показалася в елегантному образі

13 травня принцеса Уельська з офіційним візитом прибула до Італії після тривалої перерви через лікування раку. Кейт Міддлтон приїхала у місто Реджо-Емілія, де відвідала Королівський фонд раннього дитинства. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Кадри з візиту Кейт Міддлтон вже розлетілися мережею. Принцеса показалася перед камерами у вишуканому образі. Для зустрічі вона обрала брючний костюм блакитного кольору з білою блузою від канадсько-британської дизайнерки з Лондона Еделін Лі. Свій образ Кейт Міддлтон доповнила взуттям на підборах, світло-блакитною сумкою та прикрасами з перлами.

Кейт Міддлтон приїхала у Реджо-Емілію (Італія) фото: Іnstagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон з дітьми під час візиту в Італії фото: Іnstagram.com/princeandprincessofwales

Образ принцеси прокоментував директор з моди The Telegraph Бетан Холт. Він зауважив, що Кейт Міддлтон не зраджує своєму стилю та одягається відповідно статусу. «У неї новий високий титул, і вона одягається відповідно до цієї посади», – зазначив експерт.

Кейт Міддлтон під час візиту в Італія фото: Іnstagram.com/princeandprincessofwales

У 2022 році Кейт Міддлтон отримала титул принцеси Уельської, вона перша, хто отримав це звання після смерті принцеси Діани. Відтоді Кейт Міддлтон здебільшого з’являється на офіційних заходах у брючних костюмах.

Як повідомляв «Главком» , візит Кейт Міддлтон до Італії був її першою поїздкою після лікування онкології. Поїздка Кейт Міддлтон до Італії є важливим етапом у її роботі з Центром раннього дитинства Королівського фонду (The Royal Foundation Centre for Early Childhood). Цю організацію принцеса Уельська заснувала у 2021 році в межах The Royal Foundation.

Тож ціллю поїздки Кейт Міддлтон стане її робота, присвячена ранньому розвитку дітей. Захід відбудеться у місті Реджо-Емілія, що на півночі Італії, де розташований Центр раннього дитинства.

Нагадаємо, у березня 2024 року Кейт Міддлтон зізналася, що має рак. Як повідомив Кенсінгтонський палац, майбутня королева наразі проходить курс хіміотерапії, який розпочався в лютому. 42-річна Кейт Міддлтон була госпіталізована 16 січня для «серйозної операції на черевній порожнині», яка була визнана успішною. Згодом стало відомо, що Кейт Міддлтон завершила курс хімієтерапії.