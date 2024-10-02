Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання

Принцеса зіткнулася з хвилею критики після публікації відео, в якому вона повідомила про завершення профілактичної хіміотерапії

9 вересня Кейт поділилася зворушливим відео, де вона разом із чоловіком, принцом Вільямом, та їхніми трьома дітьми насолоджується прогулянкою на свіжому повітрі. У відео принцеса розповіла про завершення курсу лікування та висловила сподівання на повне одужання. Про це пише In Touch.

Однак, замість очікуваної підтримки, Кейт отримала шквал критики від деяких користувачів мережі. Відео було сприйнято як піар-хід, спрямований на покращення іміджу королівської родини. Критики зазначають, що ролик виглядає «надмірно хореографічним» і не відображає реальних труднощів, з якими стикаються люди, що проходять лікування від раку.

«Так жахливо і брутально зображати одужання від раку таким чином, хоча насправді це далеко не так. Оголошувати про те, що ви закінчили лікування, за допомогою короткометражного фільму голлівудського виробництва», – обурюються користувачі мережі.

Деякі коментатори також провели паралелі з Меган Маркл, звинувативши Кейт у «копіюванні» стилю своєї невістки.

Джерела, близькі до королівської родини, повідомляють, що принцеса дуже засмучена такою реакцією громадськості. Кейт завжди старанно працювала над своїм іміджем і намагалася уникати скандалів. Ця критика стала для неї «жорстоким нагадуванням» про те, що публічне життя неминуче пов'язане з ризиком негативної оцінки.

Інсайдери стверджують, що Кейт щиро «приголомшена» тим, що її щирість і відкритість були сприйняті з таким цинізмом.