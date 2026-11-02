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«Я втягую живіт». Кошовий зізнався, чому відмовився худнути

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Євген Кошовий: «Я такий, який є»
фото: кадр із відео

Кошовий поділився лайфхаком, як виглядати стрункішим на публіці

Актор та художній керівник «Кварталу 95» Євген Кошовий попри численні спроби перестав боротися із зайвою вагою. Артист поділився своїм досвідом схуднення в коментарі проєкту «Ближче до зірок», пише «Главком».

Євген Кошовий розповів, що ходив до спортзалу та намагався схуднути. Однак постійні тренування не підійшли актору, тож він їх припинив. Нині, щоб здаватися стрункішим, Кошовий втягує живіт. «У мене зі спортзалом як вийшло... Не вийшло. Я втягую живіт», – зізнався шоумен.

«Я втягую живіт». Кошовий зізнався, чому відмовився худнути фото 1
фото з відкрити джерел

Гуморист зізнався, що дотримуватися графіку харчування також не любить, тож нині він сприймає себе таким, яким є. «Я втягую живіт. Я не буду триндіти, я такий, який є. Їсти за розкладом... Це не для мене. Дівчата за цим стежать. Слава богу, у мене їх у сім'ї багато», – сказав артист.

Раніше Кошовий намагався худнути. Актор звертався по допомогу до дієтолога та схуд, однак тепер відмовився від спорту та дотримання правильного харчування.

Нагадаємо, українська співачка Міла Нітіч схудла на 12 кг за допомогою відомих препаратів для втрати ваги. Після закінчення курсу інʼєкцій у зірки почалися серйозні проблеми зі здоровʼям. У неї почалися проблеми з роботою органів, а також зі шлунком. 

Також повідомлялося, українська реперка Alyona Alyona зробила операцію зі зменшення шлунка. За самої зірки, операція з часом дасть їй змогу не переїдати та зрештою позбутися зайвої ваги. Артиска зізналася, що мріє про вагу 80 кг та нагадала, що неодноразово намагалася схуднути різними методами – від спорту й дієт до уколів, коли Alyona Alyona ходила до восьмого класу, її вага складала понад 100 кг.

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Теги: схуднення Євген Кошовий здоров'я Квартал 95

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