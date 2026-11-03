Травмованих нацгвардійців не направили до госпіталю: Півненко пояснив причину

Командувач повідомив, що триває розслідування, чому травмовані військовослужбовці перебували в будівлі Нацгвардії

Командувач Нацгвардії перевіряє обставини перебування військових у будівлі в Петропавлівській Борщагівці

У кожній військовій частині Національної гвардії є медичний пункт, де військовослужбовцям можуть надати необхідну допомогу. Якщо ж травмованим потрібне складніше лікування, їх направляють до госпіталю. Так командувач Нацгвардії Олександр Півненко під час брифінгу пояснив, чому військових, які зазнали травм, не доправили до медичного закладу, повідомляє «Главком» .

За словами Півненка, зараз він з’ясовує, чому травмовані військовослужбовці перебували в будівлі Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці.

Командувач наголосив, що перевірить обставини ухвалення такого рішення. Якщо під час організації медичної допомоги припустилися помилки, її виправлять.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.