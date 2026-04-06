Принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше за кілька років показалися на публіці з дітьми (фото)

Юлія Відміцька
фото: Іnstagram/princeandprincessofwales

Родина принца Уельського відвідала великодню службу у Віндзорі. Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон відвідали урочистий захід зі своїми дітьми. До цього королівська родина не з'явилася на публіці разом протягом декількох років. Про це пише «Главком» із посиланням на допис родини Уельських.

На кадрах опублікованих на сторінці королівської родини, принц Вільям та Кейт Міддлтон показалися з трьома спадкоємцями принцом Джорджем, принцом Луї та принцесою Шарлоттою.

фото: Іnstagram/princeandprincessofwales
«Члени Королівської родини на чолі з Королем і Королевою сьогодні відвідали Великодню ранкову службу (Easter Matins Service) у каплиці Святого Георгія у Віндзорі», – йдеться у підписі до фото.

фото: Іnstagram/princeandprincessofwales

Родина Уельських показалася перед камерами в елегантному вбранні. Принц Вільям та його сини були одягнені в класичні сині костюми з білими сорочками. А принцеса Шарлотта та Кейт Міддлтон обрали парний образ у бежевому кольорі.

фото: Іnstagram/voguemagazine
фото: Іnstagram/princeandprincessofwales
Зокрема, принцеса Шарлотта обрала для великоднього заходу блакитну сукню та бежеве пальто з коричневими ґудзиками й взуття човники.

колаж: glavcom.ua/ фото: Іnstagram/voguemagazine
Водночас Кейт Міддлтон обрала для свого образу молочну сукню з вишивкою та капелюшок з об’ємними квітами у відповідному кольорі. Образ принцеси Уельської доповнила сумка та підбори світло-коричневого кольору.

До слова, принцеса Уельська з'явилася на зустрічі у Великій Британії з південноазійською громадою після індуїстського свята Холі. Кейт Міддлтон показалася в образі, який у мережі порівняли з вбранням покійної принцеси Діани, яка свого часу також відвідала подібний захід у 1997 році. 

Нагадаємо, майбутній король Великої Британії принц Вільям привітав покійну принцесу Діану з Днем матері. Принц Уельський щемливо згадав свою покійну матір та показав спільне фото із нею. Принц Вільям та показав фото з сімейного архіву, на світлині він зображений у дитячому віці, а поруч із ним молода принцеса Діана.

Читайте також:

Читайте також

5 квітня – Вербна неділя
Вербна неділя 2026: коли святкуємо, історія, традиції, обряди та заборони
Вчора, 01:00
Схожість між Кейт Міддлтон та принцесою Діано можна побачити в їхньому ставленні до людей
Кейт Міддлтон повторила образ покійної принцеси Діани (фото)
6 березня, 21:28
Принца Вільяма неофіційно називають королем Великої Британії ще за життя його батька
Король Чарльз ІІІ готується добровільно передати корону принцу Вільяму – ЗМІ
10 березня, 10:32
На Лондонському книжковому ярмарку роздають книгу «Don’t Steal This Book», у якій замість тексту – лише список письменників
Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина
10 березня, 21:50
Суші-паска в розрізі
У Черкасах ресторан створив до Великодня суші-паски: реакція мережі
15 березня, 19:15
Шахрайство становить понад 40% усіх злочинів у Великій Британії
Шахрайство зі штучним інтелектом: Британія зафіксувала рекордні 444 тисячі випадків
14 березня, 11:49
Принц Вільям опублікував фото з покійною мамою, яке датується у 1984 роком
Принц Вільям зворушив мережу світлиною із принцесою Діаною
17 березня, 11:25
Допис киянки про дорогі цукерки Roshen став вірусним, зібравши понад 1,6 тисячі коментарів
«Пів пенсії за кіло». Мережа сперечається через шоколадні яйця від Roshen
30 березня, 10:48
The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані
The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані
4 квiтня, 02:28

Життя

Українка назвала недолік життя в Канаді
Українка назвала недолік життя в Канаді
Принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше за кілька років показалися на публіці з дітьми (фото)
Принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше за кілька років показалися на публіці з дітьми (фото)
Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття
Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття
Буковинка двічі поспіль народила двійнят: як живе незвична родина
Буковинка двічі поспіль народила двійнят: як живе незвична родина
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства
Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
