Принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше за кілька років показалися на публіці з дітьми (фото)

Королівська родина обрала образи в однакових кольорах для сімейного заходу

Родина принца Уельського відвідала великодню службу у Віндзорі. Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон відвідали урочистий захід зі своїми дітьми. До цього королівська родина не з'явилася на публіці разом протягом декількох років. Про це пише «Главком» із посиланням на допис родини Уельських.

На кадрах опублікованих на сторінці королівської родини, принц Вільям та Кейт Міддлтон показалися з трьома спадкоємцями принцом Джорджем, принцом Луї та принцесою Шарлоттою.

«Члени Королівської родини на чолі з Королем і Королевою сьогодні відвідали Великодню ранкову службу (Easter Matins Service) у каплиці Святого Георгія у Віндзорі», – йдеться у підписі до фото.

Родина Уельських показалася перед камерами в елегантному вбранні. Принц Вільям та його сини були одягнені в класичні сині костюми з білими сорочками. А принцеса Шарлотта та Кейт Міддлтон обрали парний образ у бежевому кольорі.

Зокрема, принцеса Шарлотта обрала для великоднього заходу блакитну сукню та бежеве пальто з коричневими ґудзиками й взуття човники.

Водночас Кейт Міддлтон обрала для свого образу молочну сукню з вишивкою та капелюшок з об’ємними квітами у відповідному кольорі. Образ принцеси Уельської доповнила сумка та підбори світло-коричневого кольору.

