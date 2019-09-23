«Полезная программа» на «Интере»: как выбрать самый полезный рис



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Как определить – настоящий перед вами рис или подделка? Можно ли похудеть на рисовой диете? И как готовить рис, чтобы он был рассыпчатым?

Во вторник, 24 сентября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа», посвященный рису. Зрители узнают, как разобраться в различных сортах этого злака, научатся отличать качественный рис от фальсификата и поймут, какой из видов риса наиболее полезен для здоровья.

Рис – одна из самых распространенных и употребляемых в пищу культур во всем мире. Он является источником белка, сложных углеводов, витаминов и минералов. На его основе готовят сотни блюд: плов, супы, гарниры и десерты. Существует более 7 тысяч сортов риса. Каждый из них обладает своими достоинствами. От правильного выбора разновидности риса зависят вкус и питательная ценность приготовленных блюд. Чем отличаются разные сорта риса? Какой из них самый качественный и полезный?

«Чем тщательнее очищен рис, тем он менее полезен, потому что полезные вещества содержатся в оболочке, – объясняет эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко. – Самый полезный рис – нешлифованный, но он не всем подходит и имеет ряд ограничений. Его не рекомендуется употреблять людям с серьезными заболеваниями желудка и кишечника. Самые распространенные сорта риса в Украине – шлифованный и пропаренный – на 70% состоят из крахмала. И когда мы его едим, этот крахмал в организме превращается в глюкозу. Чтобы уменьшить уровень крахмала, нужно сварить рис и положить его в морозильник».

Как определить – настоящий перед вами рис или подделка? Можно ли похудеть на рисовой диете? И как готовить рис, чтобы он был рассыпчатым? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: врач-гастроэнтеролог Галина Незговорова; эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко; эксперт по защите прав потребителей, адвокат Александр Медведенко; шеф-повар Юрий Сим. Своим фирменным рецептом полезных и вкусных роллов поделится звездный гость проекта – шоумен Дядя Жора.

«Мне отлично заходят и плов, и роллы, и просто рис, но, когда его варю, получается какая-то вязкая каша, – признается шоумен. – В «Полезной программе» узнал не только все нюансы приготовления риса, но и новые интересные факты о знакомом продукте. Например, что бурый рис полезнее белого шлифованного. Или – чтобы рис получился рассыпчатым, во время варки нужно добавить немного масла, а солить лучше уже после приготовления».