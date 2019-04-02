Причиной появления аутизма могут быть кишечные бактерии



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Кишечные бактерии могут вызывать аутизм, как выяснили ученые из Университета Иллинойса

Патогены в желудке воздействуют на развитие мозга и тем самым увеличивают риск развития этого поведенческого расстройства.

Кишечные бактерии могут быть одной из причин появления аутизма. Американские ученые выяснили, что патогены в желудке человека воздействуют на процессы развития мозга и тем самым могут повысить риск ребёнка столкнуться с расстройством аутистического спектра. Данные тройственные отношения между мозгом, кишечником и гормоном стресса кортизолом, судя по всему, влияют на то, каким образом в организме человека передаются «послания» между клетками. Нарушения в передаче сигналов могут стать причиной возникновения аутистических симптомов. Подобные изменения во время младенческого периода оказывают продолжительный эффект на развитие мозга, и вполне возможно, что микробиом или коллекция бактерий, грибков и вирусов в кишечнике человека, играет важную роль в этом процессе. При этом ученые настаивают, что в будущем необходимо провести дополнительные исследования для более детального изучения данного тройственного механизма и его роли при появлении аутизма.

Авторы исследования наблюдали за месячными поросятами, которых выбрали по той причине, что их мозг и кишечник очень напоминают на стадиях развития аналогичные органы у человека. Исследователи изучали фекалии поросят для того чтобы определить, как бактерии в стуле воздействуют на компоненты в их крови и мозге. Результаты показали, что присутствие бактероидов Bacteroides и Clostridium в фекалиях связано с повышенным уровнем субстанции под названием мио-инозитол, вовлеченной в процесс сигнального общения клеток. Бактероиды также связаны с повышением количества субстанции под названием креатин в мозге.

Бактерия Butyricimonas оказалась связана с аминокислотой н-ацетиласпартат (NAA) в мозге, а Ruminococcu снижала когнитивную концентрацию NAA. Наличие данной бактерии, как удалось выяснить, влияло на уровень гормонов кортизола и серотонина, которые определяются кишечными бактериями. Изменения в нейрометаболитах во время младенчества может оказывать длительный эффект на развитие мозга, и именно поэтому микробиом может воздействовать на возникновении аутизма.

Джерело: Medikforum.ru