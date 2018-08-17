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    Здоровье

    Стоп анорексия: Тренеры шоу «Зважені та щасливі» помогут украинцам с критично низким весом

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    Тренеры шоу &laquo;Зважені та щасливі&raquo; - Стоп анорексия: Тренеры шоу «Зважені та щасливі» помогут украинцам с критично низким весом
    Тренеры шоу «Зважені та щасливі»

    Совсем скоро на телевизионных экранах стартует новый сезон шоу «Зважені та щасливі»

    Как ранее сообщал Scotch, в этом году работать с участниками будут три тренера: Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк. Также в проекте новая ведущая –  популярный блогер и консультант по питанию Мирослава Ульянина.

    Кроме того, что тренеры помогут участникам сбросить лишние килограммы, продюсеры шоу решили затронуть не менее важную тему - анорексию.

    Опираясь на собственный опыт, Мирослава Ульянина вместе со специалистами и приглашенными гостями, поборовшими такую же проблему, будет разбирать, что такое анорексия, причины ее возникновения, как выявить и бороться с этой сложной психологической проблемой.

    «Гостями первых выпусков #стопанорексія станут уже знакомые нашим зрителям девочки: победительница четвертого сезона «Зважених та щасливих» Юля Науменко (Фомина) и победительница третьего сезона «Супермодель по-украински» Маша Гребенюк. Они расскажут, какие психологические проблемы привели к жуткой потере веса, как они справлялись с ними и каким был их путь к восстановлению здоровья», - рассказали продюсеры шоу.

    Отметим, что анорексия стала одной из самых опасных болезней современности. 

    Анорексия - болезнь, которая проявляется в нарушении пищевого поведения, при котором человек сознательно жестко ограничивает себя в еде. Происходит такое ограничение, а иногда и вовсе – отказ от пищи, на фоне искаженного представления больного анорексией о собственном теле (фигура, вес) и упорном стремлении похудеть любыми средствами.

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    По статистике, подвержены заболеванию, в основном, женщины в возрасте 14 – 25 лет, реже – женщины в возрасте 30-35 лет. Также, в последнее время, среди больных все чаще наблюдаются особы мужского пола. Чаще всего болезнь анорексия развивается в период гормональных сбоев или переживания стрессовых ситуаций.


     

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