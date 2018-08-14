Украинский скульптор Олег Пинчук показал, что делают врачи с его «пятой точкой»



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Олег Пинчук и медработник

Час назад Олег Пинчук опубликовал на своей странице неоднозначный снимок

Каждый из нас старается следить за своим здоровьем, регулярно сдает анализы и проходит медицинские обследования.

Ведь именно так, можно предупредить опасные болезни.

Судя по всему, украинский скульптор Олег Пинчук тоже заботится о своем здоровье. Об этом свидетельствует опубликованный снимок на его странице в соцсети.

На фото показаны медицинские манипуляции с «пятой точкой» скульптора. Два медработника, судя по всему, берут анализы у Олега Пинчука, который лежит на кушетке.

«В здоровом теле - здоровый дух», - так подписал снимок скульптор.

Друзья и подписчики Пинчука были поражены столь откровенным фото и даже усомнились в том, что на снимке запечатлен именно Пинчук.

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