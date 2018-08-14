Украинский скульптор Олег Пинчук показал, что делают врачи с его «пятой точкой»
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Розсилка
Час назад Олег Пинчук опубликовал на своей странице неоднозначный снимок
Каждый из нас старается следить за своим здоровьем, регулярно сдает анализы и проходит медицинские обследования.
Ведь именно так, можно предупредить опасные болезни.
Судя по всему, украинский скульптор Олег Пинчук тоже заботится о своем здоровье. Об этом свидетельствует опубликованный снимок на его странице в соцсети.
На фото показаны медицинские манипуляции с «пятой точкой» скульптора. Два медработника, судя по всему, берут анализы у Олега Пинчука, который лежит на кушетке.
«В здоровом теле - здоровый дух», - так подписал снимок скульптор.
Друзья и подписчики Пинчука были поражены столь откровенным фото и даже усомнились в том, что на снимке запечатлен именно Пинчук.
«Я такого еще не видела... Что же заставило тебя сделать этот пост?», «Це наш кум????
А для чого всім показав попу?», «Как художник и творец показал Олег попец!», - пишут удивленные фолловеры Пинчука. Правда, нашлись и те, кто заподозрил, что страница Олега Пинчука была взломана.
«Похоже человеку страничку взломали! Сообщите Oлегу Пинчуку что у него страничка взломана! Позорят и чернят человека», - предложил один из пользователей.