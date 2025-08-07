Головна Скотч Здоров'я
Обробка продуктів має велике значення для ваги. Вчені розповіли, чим харчуватися

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Вчені встановили, що ультраоброблені продукти вливають на вагу
Експерти встановили прямий зв'язок між ультраобробленими продуктами та вагою

Люди втрачають більше ваги, якщо готують в домашніх умовах мінімально оброблені продукти, ніж якщо вони їдять ультраоброблені й готові страви. Про це повідомляє Главком «Главком» з посиланням на The Guardian.

Дослідження, результати якого було опубліковано в журналі Nature Medicine, провели Університетський коледж Лондона і лікарні NHS Trust. Воно встановлює чіткий зв'язок між вживанням в їжу ультраоброблених продуктів і вагою.

Мінімальна обробка означає, що продукт зазнав лише незначних змін у порівнянні з його природним станом, наприклад, фрукти, овочі, цільнозернові, м'ясо, риба й молочні продукти, такі як натуральний йогурт.

Ультраоброблені продукти піддаються високому ступеню промислової обробки й містять велику кількість добавок, таких як сіль, цукор, жири, консерванти, штучні барвники та ароматизатори.

В рамках експерименту, який тривав протягом восьми тижнів, учасників поділили на дві групи, яким пропонувалося вибрати одну з двох дієт з однаковою поживною цінністю. Перша містила ультраперероблені продукти з низьким вмістом білка, а друга – мінімально оброблену їжу.

Наприклад, одна група їла батончики на сніданок і готову лазанью, а інша – вівсянку на молоці й натуральному йогурті, а також домашні спагеті болоньєзе. В кінцевому підсумку, учасники, які дотримувалися другої дієти, втратили в два рази більше ваги за тих, хто сидів на першій.

«Глобальна продовольча система є причиною поганого здоров'я і ожиріння, які пов'язані з харчуванням, особливо через широку доступність дешевої, нездорової їжі. Це дослідження підкреслює важливість обробки продуктів для поліпшення стану здоров'я, крім ролі таких поживних речовин, як жир, сіль і цукор», – розповів автор дослідження, професор Кріс ван Туллекен.

Нагадаємо, нещодавно вчені розповіли про дієві способи зменшення ваги. Вони порекомендували вживати в раціон масло, тости, а також тренуватися перед їжею, використовувати виделку і рахувати жувальні рухи. У кожного з цих пунктів є побічні ефекти, які впливають на вагу.

