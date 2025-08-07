Обробка продуктів має велике значення для ваги. Вчені розповіли, чим харчуватися

Експерти встановили прямий зв'язок між ультраобробленими продуктами та вагою

Люди втрачають більше ваги, якщо готують в домашніх умовах мінімально оброблені продукти, ніж якщо вони їдять ультраоброблені й готові страви. Про це повідомляє Главком «Главком» з посиланням на The Guardian.

Дослідження, результати якого було опубліковано в журналі Nature Medicine, провели Університетський коледж Лондона і лікарні NHS Trust. Воно встановлює чіткий зв'язок між вживанням в їжу ультраоброблених продуктів і вагою.

Мінімальна обробка означає, що продукт зазнав лише незначних змін у порівнянні з його природним станом, наприклад, фрукти, овочі, цільнозернові, м'ясо, риба й молочні продукти, такі як натуральний йогурт.

Ультраоброблені продукти піддаються високому ступеню промислової обробки й містять велику кількість добавок, таких як сіль, цукор, жири, консерванти, штучні барвники та ароматизатори.

В рамках експерименту, який тривав протягом восьми тижнів, учасників поділили на дві групи, яким пропонувалося вибрати одну з двох дієт з однаковою поживною цінністю. Перша містила ультраперероблені продукти з низьким вмістом білка, а друга – мінімально оброблену їжу.

Наприклад, одна група їла батончики на сніданок і готову лазанью, а інша – вівсянку на молоці й натуральному йогурті, а також домашні спагеті болоньєзе. В кінцевому підсумку, учасники, які дотримувалися другої дієти, втратили в два рази більше ваги за тих, хто сидів на першій.

«Глобальна продовольча система є причиною поганого здоров'я і ожиріння, які пов'язані з харчуванням, особливо через широку доступність дешевої, нездорової їжі. Це дослідження підкреслює важливість обробки продуктів для поліпшення стану здоров'я, крім ролі таких поживних речовин, як жир, сіль і цукор», – розповів автор дослідження, професор Кріс ван Туллекен.

