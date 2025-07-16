П’ять правил харчування влітку: дієтолог пояснив, на що слід звертати особливу увагу

Спека підвищує ризики харчових отруєнь через сприятливі умови для розмноження бактерій та порушення правил зберігання та приготування їжі

Влітку зростають ризики харчових отруєнь, адже висока температура повітря сприяє розвитку бактерій. При неправильному зберіганні чи порушенні термінів споживання продуктів ризикованими можуть стати будь-які харчові продукти. Особливо небезпечні продукти зі спеціальними вимогами до зберігання, транспортування, приготування та вживання. На що слід звертати особливу увагу, аби запобігти харчовому отруєнню в коментарі «Главкому» розповів професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та нутриціології Національного університету біоресурсів і природокористування України, президент Асоціації дієтологів України, член Президії Української гастроентерологічної асоціації Олег Швець.

«Влітку всі мають бути уважні до харчування. Максимально обережними повинні бути певні категорії людей. Передусім це ті, хто має хронічні захворювання, адже саме ці хвороби впливають на імунітет. Крім того, люди з такими захворюваннями часто приймають специфічні ліки, які пригнічують імунітет. Наприклад, при хіміотерапії, аутоімунних захворюваннях. Якщо говорити про здорових людей, які також потребують підвищеної уваги, це вагітні жінки. У них подвійне навантаження на імунну систему», – пояснює експерт.

Щоб убезпечити себе від харчових отруєнь та кишкових інфекцій, Олег Швець радить дотримуватися п’яти основних правил харчової безпеки:

Чистота – від рук до посуду та поверхонь, які контактують з їжею, – повинна ретельно підтримуватись.

– від рук до посуду та поверхонь, які контактують з їжею, – повинна ретельно підтримуватись. Розділення сирої та готової їжі – сирі продукти потрібно обов’язково відділяти від готових страв, адже саме сирі можуть передавати збудники їжі, що вже приготована. У холодильнику готові страви слід зберігати на верхніх полицях, а сирі продукти – на нижніх.

«Це особливо важливо, коли йдеться про термічну обробку. Наприклад, якщо сира їжа передала збудників, а готову не підігріли – це небезпека», – наголошує експерт.

Температура зберігання та транспортування – температурний режим має бути відповідним до вимог зберігання продукту, щоб їжа не псувалася.

«Наприклад, яйця та молочні продукти мають зберігатися при температурі холодильника від 2 до 8 градусів. Якщо ми тримаємо їх тривалий час при вищих температурах – це вже ризик», – пояснює Віктор Швець.

Температура приготування – їжа має бути добре приготована. Наприклад, яйця потрібно обов'язково посмажити або відварити до готовності. Молочні продукти повинні бути пастеризовані або кип'ячені.

– їжа має бути добре приготована. Наприклад, яйця потрібно обов'язково посмажити або відварити до готовності. Молочні продукти повинні бути пастеризовані або кип'ячені. Якість продуктів - потрібно купувати лише ті продукти, напої та воду, які відповідають стандартам безпеки. Робити це слід в офіційних закладах, роздрібних мережах, які дотримуються харчової безпеки й мають холодильне обладнання.

«Якщо ви бачите, що продукт зіпсований, його не можна купувати. Не можна просто відрізати зіпсовану частину й використовувати іншу. Це не гарантує безпечність, бо бактерії чи токсини можуть бути й у тій частині продукту, яка виглядає нормально. Тому потрібно купувати якісні, на сто відсотків не зіпсовані продукти», – зауважує Олег Швець.

Окремо він наголошує на якості води для вживання: «Вона має бути з надійних джерел. Нещодавно в Карпатах стався масовий спалах отруєння через вживання зараженої води з водоспаду. Люди пили її або використовували для приготування їжі, і потім опинилися в лікарні з харчовою токсикоінфекцією. Це потребує лікування і, звісно, створює ризики ускладнень», – підкреслює дієтолог.

За даними Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, 38 осіб захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідин водоспаду Шипіт. Із них 28 людей проживали в наметах і брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду, на території Пилипецької територіальної громади. Ще 10 осіб перебували на екскурсії біля Шипота. Хворі отримували медичну допомогу у закладах охорони здоров’я. У більшості з них зафіксовано перебіг захворювання середньої важкості.

Раніше «Главком» інформував, що на Вінниччині 25 людей отруїлися шаурмою, з них семеро дітей. Заклад громадського харчування, де потерпілі ймовірно купували шаурму, припинив роботу.

Також «Главком» інформував, що під час туристичного відпочинку у Карпатах отруїлася група мандрівників з Львівщини, Київщини та Волині.