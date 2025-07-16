Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

П’ять правил харчування влітку: дієтолог пояснив, на що слід звертати особливу увагу

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
П’ять правил харчування влітку: дієтолог пояснив, на що слід звертати особливу увагу
Влітку слід особливо уважно ставитися до якості продуктів і води
фото з відкритих джерел

Спека підвищує ризики харчових отруєнь через сприятливі умови для розмноження бактерій та порушення правил зберігання та приготування їжі

Влітку зростають ризики харчових отруєнь, адже висока температура повітря сприяє розвитку бактерій. При неправильному зберіганні чи порушенні термінів споживання продуктів ризикованими можуть стати будь-які харчові продукти. Особливо небезпечні продукти зі спеціальними вимогами до зберігання, транспортування, приготування та вживання. На що слід звертати особливу увагу, аби запобігти харчовому отруєнню в коментарі «Главкому» розповів професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та нутриціології Національного університету біоресурсів і природокористування України, президент Асоціації дієтологів України, член Президії Української гастроентерологічної асоціації Олег Швець.

«Влітку всі мають бути уважні до харчування. Максимально обережними повинні бути певні категорії людей. Передусім це ті, хто має хронічні захворювання, адже саме ці хвороби впливають на імунітет. Крім того, люди з такими захворюваннями часто приймають специфічні ліки, які пригнічують імунітет. Наприклад, при хіміотерапії, аутоімунних захворюваннях. Якщо говорити про здорових людей, які також потребують підвищеної уваги, це вагітні жінки. У них подвійне навантаження на імунну систему», – пояснює експерт.

Щоб убезпечити себе від харчових отруєнь та кишкових інфекцій, Олег Швець радить дотримуватися п’яти основних правил харчової безпеки:

  • Чистота – від рук до посуду та поверхонь, які контактують з їжею, – повинна ретельно підтримуватись.
  • Розділення сирої та готової їжі – сирі продукти потрібно обов’язково відділяти від готових страв, адже саме сирі можуть передавати збудники їжі, що вже приготована. У холодильнику готові страви слід зберігати на верхніх полицях, а сирі продукти – на нижніх.

«Це особливо важливо, коли йдеться про термічну обробку. Наприклад, якщо сира їжа передала збудників, а готову не підігріли – це небезпека», – наголошує експерт.

  • Температура зберігання та транспортування – температурний режим має бути відповідним до вимог зберігання продукту, щоб їжа не псувалася. 

«Наприклад, яйця та молочні продукти мають зберігатися при температурі холодильника від 2 до 8 градусів. Якщо ми тримаємо їх тривалий час при вищих температурах – це вже ризик», – пояснює Віктор Швець.

  • Температура приготування – їжа має бути добре приготована. Наприклад, яйця потрібно обов'язково посмажити або відварити до готовності. Молочні продукти повинні бути пастеризовані або кип'ячені.
  • Якість продуктів - потрібно купувати лише ті продукти, напої та воду, які відповідають стандартам безпеки. Робити це слід в офіційних закладах, роздрібних мережах, які дотримуються харчової безпеки й мають холодильне обладнання. 

«Якщо ви бачите, що продукт зіпсований, його не можна купувати. Не можна просто відрізати зіпсовану частину й використовувати іншу. Це не гарантує безпечність, бо бактерії чи токсини можуть бути й у тій частині продукту, яка виглядає нормально. Тому потрібно купувати якісні, на сто відсотків не зіпсовані продукти», – зауважує Олег Швець.

Окремо він наголошує на якості води для вживання: «Вона має бути з надійних джерел. Нещодавно в Карпатах стався масовий спалах отруєння через вживання зараженої води з водоспаду. Люди пили її або використовували для приготування їжі, і потім опинилися в лікарні з харчовою токсикоінфекцією. Це потребує лікування і, звісно, створює ризики ускладнень», – підкреслює дієтолог.

За даними Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, 38 осіб захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідин водоспаду Шипіт. Із них 28 людей проживали в наметах і брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду, на території Пилипецької територіальної громади. Ще 10 осіб перебували на екскурсії біля Шипота. Хворі отримували медичну допомогу у закладах охорони здоров’я. У більшості з них зафіксовано перебіг захворювання середньої важкості.

Раніше «Главком» інформував, що на Вінниччині 25 людей отруїлися шаурмою, з них семеро дітей. Заклад громадського харчування, де потерпілі ймовірно купували шаурму, припинив роботу. 

Також «Главком» інформував, що під час туристичного відпочинку у Карпатах отруїлася група мандрівників з Львівщини, Київщини та Волині. 

Читайте також:

Теги: харчування продукти літо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на овочі демонструють сезонну динаміку: продукція нового врожаю дешевшає, а старого – дорожчає
Індекс борщу за рік виріс на понад чверть
16 червня, 12:36
Есперанса Кортіньяс пояснює своє довголіття активним та насиченим соціальним життям
Секрет довголіття: 108-річна іспанка розкрила свій ранковий ритуал
3 липня, 03:30
Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Святошинського районного суду м. Києва, яке набрало законної сили та підлягає виконанню
Ресторан-самобуд у Голосіївському парку піде під знесення: прокуратура відвоювала заповідну землю
16 червня, 15:49
Помідори у клумбах
Дніпрянин посадив на клумбах у центрі міста помідори, щоб побороти неприємну проблему
5 липня, 20:12
Пляжний сезон у Києві офіційно не відкрито
Безпечні пляжі Києва та області: де можна купатися без ризику для здоров'я
7 липня, 10:01
У суботу ярмарки працюватимуть у восьми районах столиці
У Києві на вихідних 12-13 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
12 липня, 07:10
У мережі «Варус» яблука сорту «Голден Делішес» коштують 138 грн за кілограм
Ціни на яблука сягнули рекордної позначки. Що чекає на покупців у новому сезоні?
14 липня, 11:41
Французькі виробники сиру та вина попередили про проблеми через мита Трампа
Виробники вина та сиру із Франції бояться мит Трампа
Вчора, 16:27
Диня жовта у супермаркеті «Варус»
У Києві стартував сезон динь: які ціни та сорти вже доступні
Вчора, 13:45

Здоров'я

П’ять правил харчування влітку: дієтолог пояснив, на що слід звертати особливу увагу
П’ять правил харчування влітку: дієтолог пояснив, на що слід звертати особливу увагу
Чоловіки в Україні не доживають до пенсії: лікарка пояснила, як це змінити
Чоловіки в Україні не доживають до пенсії: лікарка пояснила, як це змінити
Прогноз магнітних бур на 16-18 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність
У Житомирі медики успішно прооперували 100-річного пацієнта
У Житомирі медики успішно прооперували 100-річного пацієнта
На фестивалі у Карпатах – спалах гострої кишкової інфекції. Уже 38 хворих
На фестивалі у Карпатах – спалах гострої кишкової інфекції. Уже 38 хворих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
101K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
42K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
4543
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3513
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua