Вчені винайшли новий метод лікування серцево-судинних захворювань

Один білок може врятувати серце від загибелі клітин
Генна терапія білком CPT1a допоможе уникнути рубцювання серця

Вчені з Медичного коледжу Університету штату Огайо (США) відкрили механізм, здатний радикально змінити підхід до лікування серцево-судинних захворювань. Ключем до відновлення серця виявився білок CPT1a (карнітин-пальмітоїлтрансфераза 1a). Про це пише «Главком» із посиланням на wexnermedical.osu.edu.

Під час дослідження науковці порівняли тканини здорових донорів та пацієнтів із неішемічною кардіоміопатією. З'ясувалося, що при стресі та хворобах рівень білка CPT1a в організмі людини природним чином зростає. Дослідники розцінили це як спробу серця захистити себе від руйнування.

Щоб перевірити ефективність білка, було проведено серію тестів на тваринах. Дефіцит CPT1а – у мишей із низьким рівнем цього білка серцева недостатність розвивалася значно швидше.

Йдеться про застосування генної терапії для підвищення рівня CPT1a, яке допомогло відновити функцію серцевого м'яза навіть на стадіях, коли хвороба вже почала прогресувати. Білок CPT1a виконує подвійну функцію. Енергетичний обмін допомагає клітинам серця ефективніше отримувати енергію.

Генетичний щит пригнічує гени, що відповідають за фіброз (рубцювання тканин) та апоптоз (запрограмовану загибель клітин).

«У перспективі ця методика може стати одноразовою процедурою, здатною замінити постійний прийом ліків», – зазначає керівниця дослідження професор Левандовскі.

Кількість діагнозів «кардіоміопатія» у світі стрімко зростає. Новий підхід дає надію на створення терапії, яка не просто маскує симптоми, а фізично відновлює структуру серцевого м'яза. Наступним кроком вчених стануть клінічні дослідження на людях.

До слова, американські хірурги вперше виконали повну роботизовану трансплантацію серця без розтину грудної клітини. Історична операція відбулася в Baylor St. Luke's Medical Center у Г'юстоні. Новий орган отримав 45-річний чоловік із тяжкою серцевою недостатністю.

Теги: здоров'я обмін хвороба

