Лікарі зафіксували сплеск серйозних захворювань після пожеж у Лос-Анджелесі

Медики повідомили про різке погіршення здоров’я мешканців Лос-Анджелеса після пожеж

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі у січні 2025 року мали серйозні наслідки не лише для міської інфраструктури, а й для здоров’я мешканців. Дослідження лікарів Cedars-Sinai зафіксувало різке зростання серцевих нападів, захворювань легень і випадків загального погіршення самопочуття. Про це повідомляє Portaltele.

Дослідники проаналізували дані відділення невідкладної допомоги Cedars-Sinai за період із 7 січня до 7 квітня 2025 року – тобто перші 90 днів після початку пожеж у районах Ітон і Пасифік-Палісейдс. Для порівняння вони взяли аналогічні періоди за 2018 – 2024 роки. Загальна кількість звернень до відділення невідкладної допомоги майже не змінилася. Проте, якщо подивитися на конкретні діагнози, картина виявилася тривожною.

Після пожеж кількість звернень із симптомами загального нездужання зросла на 118%, випадки серцевих нападів – на 46%, а захворювань легень – на 24% порівняно з середніми показниками попередніх років.

За словами докторки Сьюзен Ченг, директорки з досліджень громадського здоров’я Cedars-Sinai та старшої авторки роботи, міські пожежі особливо небезпечні через склад речовин, які вони викидають у повітря.

«Під час таких пожеж згорають не лише дерева, а й будівельні матеріали, пластик, техніка. Дрібні частинки з диму легко проникають у кров і можуть ушкоджувати серце та легені», – пояснює вона. Додатковим фактором стає сильний стрес, який сам по собі здатен провокувати серцево-судинні проблеми.

Дослідження також виявило ще одну особливість, яку раніше майже не фіксували після пожеж. У 2025 році кількість аномальних результатів аналізів крові, пов’язаних із загальним нездужанням, зросла більш ніж удвічі.

За словами доктора Джозефа Ебінгера, першого автора дослідження, такі зміни можуть свідчити про реакцію організму на токсини в повітрі. «Це сигнал того, що тіло перебуває під впливом зовнішнього шкідливого чинника, і нам потрібно глибше зрозуміти ці механізми», – зазначає він.

Опубліковані результати – лише перший етап масштабного проєкту LA Fire HEALTH Study. У ньому беруть участь науковці з провідних університетів США, зокрема Harvard, Stanford, UCLA та Yale. Протягом наступних десяти років команда планує вивчати довгострокові наслідки пожеж для здоров’я мешканців Лос-Анджелеса.

Вчені сподіваються, що ці дані допоможуть не лише краще підготувати систему охорони здоров’я до майбутніх катастроф, а й розробити ефективні способи захисту людей від прихованої, але небезпечної дії диму та токсичних викидів.

Нагадаємо, що 8 січня лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Про це повідомляє CNN. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Вогонь пошкодив або знищив понад 12 тисяч будівель. 16 людей загинули, ще щонайменше 13 осіб вважаються зниклими безвісти.