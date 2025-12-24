Вчені назвали побутові прилади, що найбільше забруднюють легені

Тостери та фени виділяють трильйони небезпечних часток щохвилини

Звичайні побутові прилади, якими користуємося щодня, можуть бути джерелом небезпечного забруднення повітря у квартирі. Вчені з Пусанського національного університету виявили, що деякі пристрої викидають трильйони ультрадрібних часток, які проникають глибоко в легені. Дослідження, опубліковане в Journal of Hazardous Materials (JHM), продемонструвало шокуючі результати. Найнебезпечнішим приладом виявився звичайний тостер. Навіть працюючи порожнім, він виділяє до 1,73 трильйона ультрадрібних часток (UFPs) за хвилину.

Також до списку найбільш «брудних» приладів потрапили:

Аерогрилі: через високу температуру та циркуляцію повітря.

через високу температуру та циркуляцію повітря. Старі фени: моделі з колекторними двигунами постійного струму виробляють у 10-100 разів більше часток, ніж сучасні безщіточні аналоги.

Ультрадрібні частки настільки малі, що не затримуються носоглоткою і потрапляють прямо в глибокі відділи легень. Комп'ютерне моделювання підтвердило, що це особливо небезпечно для дітей, чиї дихальні шляхи значно вужчі. Окрім самої наявності пилу, вчених налякав його хімічний склад. У викидах виявили важкі метали: мідь, залізо, алюміній та титан. Ці речовини вивільняються з нагрівальних елементів та моторів під час тертя або нагріву. Постійне вдихання такого «коктейлю» підвищує ризик розвитку астми, діабету, серцево-судиних захворювань та хронічних запалень.

Автори дослідження радять провітрювати приміщення: обов'язково вмикати витяжку або відчиняти вікно під час роботи тостера чи аерогриля. При виборі фену надавайте перевагу моделям із безщітковими моторами. Регулярне очищення тостерів від крихт допоможе зменшити кількість часток, що згорають.

До слова, літні люди, які часто харчуються на самоті, ризикують зіткнутися з серйозним погіршенням якості харчування та ослабленням здоров'я. До такого висновку дійшли дослідники Університету Фліндерса (Flinders University), проаналізувавши дані міжнародних досліджень