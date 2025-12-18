Головна Скотч Здоров'я
Вчені назвали фрукти й овочі, які знижують ризик інсульту

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Що їсти, аби зменшити ризик інсульту: результати дослідження
фото: freepik

Дослідження показало, що регулярне вживання фруктів і овочів з білою м’якоттю суттєво зменшує ймовірність інсульту

Вчені Рочестерського університету у США з’ясували, що груші, яблука та інші фрукти й овочі з білою м’якоттю можуть знизити ризик інсульту більш ніж наполовину. Такий ефект пов’язують з антиоксидантами та клітковиною, які позитивно впливають на судини, артеріальний тиск і рівень холестерину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на best-home-ideas.com.

Спираючись на результати досліджень учених, фахівці дійшли висновку, що ризик інсульту можна зменшити завдяки профілактичним заходам.

Хоча зазвичай для його запобігання лікарі застосовують медикаментозне лікування, однак, як з’ясувалося, регулярне вживання ряду фруктів та овочів з білою м’якоттю знижує ймовірність негативного розвитку сценарію в рази. 

Серед подібних овочів та фруктів фахівці виділили груші. Вони здатні нормалізувати артеріальний тиск і холестерин завдяки їх натуральній клітковині, відомій як пектин (пектин є неперетравним харчовим волокном, здатним утворювати гелеутворювальну масу, яка збирає зі стінок кишечника токсичні речовини і виводить їх з організму природним шляхом).

Щоб переконатися в користі «білих» фруктів, у 2011 році група дослідників припустила, що груші можуть захистити мозок від інсульту. Після цього фахівці вивчили медичні карти понад 20 тисяч людей віком 40 років. Ні в кого не було серцево-судинних захворювань. Також вчені розпитали їх щодо вживання груш, яблук.

За десять років спостереження серед досліджуваних сталося 233 інсульти. Проаналізувавши дані, експерти дійшли висновку, що ті, хто регулярно їв груші, яблука та інші фрукти, овочі з білою м’якоттю, на 52% були менше схильні до ризику інсульту ніж ті, хто їх не їв.

Команда визначила, що ризик інсульту знижується на 9 відсотків із кожними 25 грамами білих фруктів та овочів, що споживаються на день.

«Зниження ризику інсульту, що спостерігається, може бути пов’язане з більш здоровим способом життя людей, які споживають дієту, багату фруктами та овочами», – додали вчені.

За даними офіційної статистики МОЗ, щорічно в Україні відбувається близько 130 тисяч випадків інсульту, і до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця від початку захворювання. Близько 35% пацієнтів – люди працездатного віку. Сукупні втрати економіки України від інсульту можуть досягати 100 млрд.

Нагадаємо, що вчені з Університету Тасманії встановили, що люди з низьким соціально-економічним статусом на 33% частіше переносять інсульт порівняно з більш багатими верствами населення. 

