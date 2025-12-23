Спалах «гонконзького грипу» в Європі: під ударом діти від 5 до 14 років

У Європі спалах гонконзького грипу серед дітей

Європу накрила хвиля грипу штаму A(H3N2), відомого як «гонконзький». За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), вірус поширюється з надзвичайною швидкістю, а головною групою ризику стали діти шкільного віку. Про це пише «Главком».

Фахівці ECDC зазначають, що віруси грипу типу А наразі домінують у всіх країнах Євросоюзу. Особливу занепокоєність викликає поява нової мутації – так званого «субкладу K». На цей варіант вірусу припадає вже понад третину всіх підтверджених випадків захворювання.

Головна особливість цієї мутації – її висока контагіозність (заразність). Вірус виявлено в усіх державах ЄС, що свідчить про його транскордонне поширення.

Найвищий рівень захворюваності фіксується серед дітей віком від 5 до 14 років. Школи та позашкільні заклади стали основними осередками поширення інфекції.

«Циркуляція грипу A(H3N2) зараз є найвищою саме в цій віковій групі», — наголошують у звіті медичні експерти.

Симптоми «гонконзького грипу» зазвичай включають:

Стрімке підвищення температури (до 39°C і вище).

Сильний головний біль та ломоту в тілі.

Сухий кашель та біль у горлі.

Загальну слабкість та втрату апетиту.

Через активну мутацію вірусу лікарі закликають батьків бути пильними. Основні заходи профілактики включають вакцинацію, регулярне миття рук та дотримання дистанції в громадських місцях. При перших ознаках нездужання у дитини рекомендується залишати її вдома та звертатися за консультацією до педіатра, щоб уникнути ускладнень.

До слова, в Україні понад 133 тис. українців захворіли на грип, Covid-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції протягом тижня. Йдеться про період з 8 по 14 грудня.