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    Здоровье

    Женский мозг стареет медленнее, чем мужской – американские ученые

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    <div class="_33qjA"><header class="_307c3"> <div class="HAAez _2iWc-"> <div class="_80uCh"> <div class="_2tX2R">unsplash / @tchompalov</div> </div> </div> </header></div> - Женский мозг стареет медленнее, чем мужской – американские ученые
    unsplash / @tchompalov

    Исследования показали, что между женским и мужским мозгом отсутствуют знаковые структурные различия, однако некоторая разница все же есть

    Ученые из Вашингтонского университета обратили внимание на способность женщин чаще сохранять светлый разум в пожилом возрасте. После многочисленных исследований ученые считают, что нашли причину этого явления - и она оказалась весьма необычной, хотя и не до конца понятной.

    В эксперименте приняли участие 121 женщина и 84 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет. Для изучения особенностей их мозгов ученые применили метод позитронно-эмиссионной томографии. В центре внимания ученых оказалась система снабжения мозга глюкозой и кислородом и выявления связи между метаболизмом и возраста - в анализе всего этого помогли нейросети.

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    Комплекс сложных тестов позволил назвать условный возраст мозга. Как выяснилось, после анализа нейронная сеть «сбросила» женщинам в среднем 3,8 года. В то же время возраст мужского мозга искусственный интеллект определил на 2,4 года старше реальный.

    По мнению ученых, такая «молодость» женского мозга имела прямую связь с более высокой продолжительностью жизни, а также способностью женщин дольше сохранять острый ум. Важным и необычным выводом стало и то, что разницу в возрасте головного мозга можно было видеть даже у тех, кому недавно исполнилось 20 лет.

    Пока ученые не берутся с уверенностью говорить о причинах явления: по их мнению, это может быть связано как с врожденными биологическими особенностями, так и с социальными ролями женщин и мужчин. На практике же полученные результаты означают, что женщины действительно меньше подвержены нейродегенеративных заболеваний и в целом дольше сохраняют интеллектуальные способности.

    Джерело: platfor.ma

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