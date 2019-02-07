Женский мозг стареет медленнее, чем мужской – американские ученые



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Исследования показали, что между женским и мужским мозгом отсутствуют знаковые структурные различия, однако некоторая разница все же есть

Ученые из Вашингтонского университета обратили внимание на способность женщин чаще сохранять светлый разум в пожилом возрасте. После многочисленных исследований ученые считают, что нашли причину этого явления - и она оказалась весьма необычной, хотя и не до конца понятной.

В эксперименте приняли участие 121 женщина и 84 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет. Для изучения особенностей их мозгов ученые применили метод позитронно-эмиссионной томографии. В центре внимания ученых оказалась система снабжения мозга глюкозой и кислородом и выявления связи между метаболизмом и возраста - в анализе всего этого помогли нейросети.

Комплекс сложных тестов позволил назвать условный возраст мозга. Как выяснилось, после анализа нейронная сеть «сбросила» женщинам в среднем 3,8 года. В то же время возраст мужского мозга искусственный интеллект определил на 2,4 года старше реальный.

По мнению ученых, такая «молодость» женского мозга имела прямую связь с более высокой продолжительностью жизни, а также способностью женщин дольше сохранять острый ум. Важным и необычным выводом стало и то, что разницу в возрасте головного мозга можно было видеть даже у тех, кому недавно исполнилось 20 лет.

Пока ученые не берутся с уверенностью говорить о причинах явления: по их мнению, это может быть связано как с врожденными биологическими особенностями, так и с социальными ролями женщин и мужчин. На практике же полученные результаты означают, что женщины действительно меньше подвержены нейродегенеративных заболеваний и в целом дольше сохраняют интеллектуальные способности.

Джерело: platfor.ma