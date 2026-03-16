Оскар-2026. Оголошено ім'я найкращого актора року

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Майкл Б. Джордан отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі «Грішники»
фото: Getty Images

Прогнози букмеркерів для фаворита номінації «Найкращий актор року» здійснилися

На щорічній кінопремії Оскар-2026 оголосили ім’я найкращого актора року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії нагородження Оскар.

Статуетку Оскару-2026 отримав актор Майкл Бекарі Джордан. Він зіграв роль у стрічці «Грішники», що стала доленосно для нього. Букмекери прогнозували перемогу саме йому. Фільм «Грішники» кінокритики відносять до жанру трилерів та історичних жахів. 

Однак серед потенційних переможців «Оскара» був також актор Тімоті Шаламе, яки зіграв у «Марті Супрім». Проте він втратив першість серед фаворитів. Зірка дозволив собі необережний коментар: він назвав балет мистецтвом, що застаріло. Через такі коментарі думка про нього в мистецьких колах миттєво погіршилась, а шанси на омріяну статуетку різко впали. Також за статуетку Оскара боролися:

  • Леонардо ДіКапріо, «Одна битва за іншою»;
  • Ітан Гоук, «Блакитний місяць»;
  • Майкл Б. Джордан, «Грішники»;
  • Вагнер Моура, «Таємний агент».

Нагадаємо, що 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі проходить 98-ма церемонія нагородження кінопремії Оскар. Цього року Кіноакадемія вирішила не мудрувати і запросила другий рік поспіль на роль головного ведучого шоу відомого коміка Конана О’Браєна.

Як повідомляв «Главком», серед претендентів на премії – жодної української документалки, і це попри високі оцінки та схвальні відгуки зарубіжних критиків. Українські глядачі очікували на номінацію у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» стрічки «2000 метрів до Андріївки» оскароносного режисера Мстислава Чернова. Не опинились у списках номінантів і два короткометражні документальні фільми – «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої та британська стрічка «Камінь, папір, ножиці» з українським актором Олександром Рудинським.

Водночас стріки, які так чи інакше мають відношення до країни-агресора чомусь пощастило більше. Так, серед претендентів на статуетку за найкращий повнометражний документальний фільм цьогоріч опинилась датсько-чеська стрічка «Містер Ніхто проти Путіна» – про пропаганду в російських школах. Претендентом у номінації на найкращий анімаційний фільм став мультфільм «Три сестри» від російського режисера Костянтина Бронзіта.

До слова, українці зможуть переглянути церемонію Оскара в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура». 

