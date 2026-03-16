Оскар-2026. Названо найкращі документальні фільми року

glavcom.ua
Юлія Відміцька
У номінації «Найкращий документальний фільм» переміг фільм про Путіна
фото: Getty Images

Американська кіностудія визначилася з переможцями найкращого повнометражного та короткометражного документального фільму 

Стало відомо, які стрічкі перемогли на цьогорічному «Оскарі» в номінації «Найкращий документальний фільм». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії нагородження Оскар-2026.

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Найкращим документальним фільмом» на Оскарі-2026 було обрано документальну датсько-чеську стрічку «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російських школах. До слова, на сцені з'явився один з авторів фільму, який заговорив на сцені «Оскара» російською мовою.

За звання найкращого повнометражного документального фільму у номінації змагалися такі роботи, як:

  • «Алабамське рішення» (The Alabama Solution)
  • «Зустрінь мене у світлі надії» (Come See Me in the Good Light)
  • «Розсікаючи скелі» (Cutting through Rocks)
  • «Містер Ніхто проти Путіна» (Mr. Nobody Against Putin)
  • «Ідеальна сусідка» (The Perfect Neighbor)

Найкращий короткометражний документальний фільм

Також стало відомо, який короткометражний документальний фільм переміг на Оскарі-2026. Перемогу отримав фільм «Усі порожні кімнати». У короткому документальному фільмі увічнюють пам’ять дітей, які загинули під час стрілянини в школах.

УСІ ПОРОЖНІ КІМНАТИ

Серед номінантів на найкращий короткометражний документальний фільм були такі стрічки:

  • «Озброєний лише камерою: Життя та смерть» Брента Рено (Armed Only With A Camera The Life And Death Of Brent Renaud)
  • «Дітей більше немає: Були і пішли» (Children No More: Were and are Gone)
  • «Диявол зайнятий» (The Devil Is Busy)
  • «Ідеальна дивність» (Perfectly A Strangeness)

Як повідомляв «Главком», серед цьогорічних абсолютних фаворитів – стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет». На Оскар у категорії «Найкращі грим і зачіски» номінується фільм «Незламний», у якому взяв участь український боксер-чемпіон Олександр Усик. Втім, це єдина хороша новина для України, адже цьогорічне визначення номінантів премії стало для нас суцільним розчаруванням.

Нагадаємо, 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія Оскар. Через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура».

