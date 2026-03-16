Оскар-2026. Названо найкращі документальні фільми року
Американська кіностудія визначилася з переможцями найкращого повнометражного та короткометражного документального фільму
Стало відомо, які стрічкі перемогли на цьогорічному «Оскарі» в номінації «Найкращий документальний фільм». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії нагородження Оскар-2026.
Найкращий повнометражний документальний фільм
«Найкращим документальним фільмом» на Оскарі-2026 було обрано документальну датсько-чеську стрічку «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російських школах. До слова, на сцені з'явився один з авторів фільму, який заговорив на сцені «Оскара» російською мовою.
За звання найкращого повнометражного документального фільму у номінації змагалися такі роботи, як:
- «Алабамське рішення» (The Alabama Solution)
- «Зустрінь мене у світлі надії» (Come See Me in the Good Light)
- «Розсікаючи скелі» (Cutting through Rocks)
- «Містер Ніхто проти Путіна» (Mr. Nobody Against Putin)
- «Ідеальна сусідка» (The Perfect Neighbor)
Найкращий короткометражний документальний фільм
Також стало відомо, який короткометражний документальний фільм переміг на Оскарі-2026. Перемогу отримав фільм «Усі порожні кімнати». У короткому документальному фільмі увічнюють пам’ять дітей, які загинули під час стрілянини в школах.
Серед номінантів на найкращий короткометражний документальний фільм були такі стрічки:
- «Озброєний лише камерою: Життя та смерть» Брента Рено (Armed Only With A Camera The Life And Death Of Brent Renaud)
- «Дітей більше немає: Були і пішли» (Children No More: Were and are Gone)
- «Диявол зайнятий» (The Devil Is Busy)
- «Ідеальна дивність» (Perfectly A Strangeness)
Як повідомляв «Главком», серед цьогорічних абсолютних фаворитів – стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет». На Оскар у категорії «Найкращі грим і зачіски» номінується фільм «Незламний», у якому взяв участь український боксер-чемпіон Олександр Усик. Втім, це єдина хороша новина для України, адже цьогорічне визначення номінантів премії стало для нас суцільним розчаруванням.
Нагадаємо, 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія Оскар. Через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура».
