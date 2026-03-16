Оскар-2026. Названо найкращі документальні фільми року

Американська кіностудія визначилася з переможцями найкращого повнометражного та короткометражного документального фільму

Стало відомо, які стрічкі перемогли на цьогорічному «Оскарі» в номінації «Найкращий документальний фільм». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії нагородження Оскар-2026.

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Найкращим документальним фільмом» на Оскарі-2026 було обрано документальну датсько-чеську стрічку «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російських школах. До слова, на сцені з'явився один з авторів фільму, який заговорив на сцені «Оскара» російською мовою.

За звання найкращого повнометражного документального фільму у номінації змагалися такі роботи, як:

«Алабамське рішення» (The Alabama Solution)

«Зустрінь мене у світлі надії» (Come See Me in the Good Light)

«Розсікаючи скелі» (Cutting through Rocks)

«Містер Ніхто проти Путіна» (Mr. Nobody Against Putin)

«Ідеальна сусідка» (The Perfect Neighbor)

Найкращий короткометражний документальний фільм

Також стало відомо, який короткометражний документальний фільм переміг на Оскарі-2026. Перемогу отримав фільм «Усі порожні кімнати». У короткому документальному фільмі увічнюють пам’ять дітей, які загинули під час стрілянини в школах.

УСІ ПОРОЖНІ КІМНАТИ

Серед номінантів на найкращий короткометражний документальний фільм були такі стрічки:

«Озброєний лише камерою: Життя та смерть» Брента Рено (Armed Only With A Camera The Life And Death Of Brent Renaud)

«Дітей більше немає: Були і пішли» (Children No More: Were and are Gone)

«Диявол зайнятий» (The Devil Is Busy)

«Ідеальна дивність» (Perfectly A Strangeness)

Як повідомляв «Главком», серед цьогорічних абсолютних фаворитів – стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет». На Оскар у категорії «Найкращі грим і зачіски» номінується фільм «Незламний», у якому взяв участь український боксер-чемпіон Олександр Усик. Втім, це єдина хороша новина для України, адже цьогорічне визначення номінантів премії стало для нас суцільним розчаруванням.

Нагадаємо, 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія Оскар. Через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура».