Трагікомедія про Україну після перемоги та «Танці зі штангою»: головні кінопрем'єри тижня

У трагікомедії «За Перемогу!» Валентин Васянович показує післявоєнну Україну, а в трилері «Праймтайм» Роберт Паттінсон перевтілився в телеведучого, відомого викриттям сексуальних злочинців

Цей тиждень потішить кіноманів сімома прем'єрами різних жанрів. Режисер Валентин Васянович у трагікомедії «За Перемогу!» показав непросте майбутнє України після завершення війни та сам виконав головну роль. Зірка франшизи «Сутінки», актор Роберт Паттінсон, зіграв скандального телеведучого у трилері «Праймтайм». А один із найвідоміших ворогів Бетмена отримав власний фільм жахів «Глиноликий». Серед інших новинок – корейська фантастика з Майклом Фассбендером та Алісією Вікандер, українська спортивна комедія і новий мультфільм студії DreamWorks.

«Главком» розповідає про головні кінопрем'єри 22 жовтня 2026 року.

За перемогу!

Країна: Україна, Литва

Україна, Литва Режисер: Валентин Васянович

Валентин Васянович Актори: Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Мар'яна Новікова, Михайло Любарський, Сергій Степанський, Володимир Яценко

За перемогу! Офіційний трейлер

«За Перемогу!» – антиутопічна трагікомедія режисера Валентина Васяновича, в якій показується якою може стати Україна після завершення війни. Причому замість звичного для кіно щасливого фіналу після перемоги автор пропонує зовсім іншу картину: економічну кризу, зруйновані родини, безробіття та людей, які не розуміють, як жити далі. Особливістю стрічки стало те, що головну роль виконав сам Васянович, а його друзів зіграли справжні кінематографісти, з якими він працює багато років.

Події розгортаються в недалекому майбутньому. Україна нарешті перемогла у війні, але повернення до мирного життя виявилося значно складнішим, ніж очікувалося. Країна переживає важку економічну кризу, кіновиробництво практично зупинилося, а багато українців, які виїхали за кордон, не поспішають повертатися додому. Головний герой – кінорежисер Валік (його зіграв Валентин Васянович), який залишився в Києві та намагається відновити професійну діяльність. Його дружина й донька вже три роки живуть у Відні, де встигли облаштувати нове життя. Повертатися в Україну вони не хочуть, а сам Валік не уявляє себе за кордоном, оскільки не бачить там можливості займатися улюбленою справою. Стосунки із сином-підлітком також складаються непросто. Герой дедалі більше відчуває, що перемога країни зовсім не означає перемоги у власному житті. Щоб не втратити остаточно сенс існування, він вирішує повернутися до кіно та разом із друзями зняти фільм про розпад українських родин після війни. Фактично – про самого себе. Через це межа між вигаданою історією та справжнім життям час від часу розмивається.

Друзів головного героя на екрані втілили люди, які й у реальному житті працюють у кіно. Художник-постановник Владлен Одуденко, оператор Михайло Любарський, звукорежисер Сергій Степанський та продюсер Володимир Яценко зіграли персонажів, близьких до самих себе. До акторського складу також увійшли Мар'яна Новікова, Григорій Наумов і Володимир Кузнецов. Над фільмом працювала команда всього із шести-восьми людей, залежно від конкретної сцени. Більшість учасників поєднували одразу кілька професій. Наприклад, оператор Михайло Любарський також виконував обов'язки освітлювача, електрика та інших технічних спеціалістів. За словами режисера, такий підхід був вимушеним через обмежене фінансування, але водночас створив особливу атмосферу на майданчику. Учасники добре знали одне одного, могли довго готувати сцени й не були прив'язані до великої виробничої команди.

Світова прем'єра «За Перемогу!» відбулася у вересні 2025 року на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Стрічка стала першим українським фільмом, відібраним до конкурсної програми Platform, яка відзначає роботи з виразним авторським баченням. За підсумками фестивалю картина здобула головний приз Platform Prize. Це одна з найважливіших нагород для авторського кіно та значне міжнародне досягнення української кінематографії. Цього вересня стрічка також отримала три нагороди 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Її визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом, присудивши головну нагороду національного конкурсу – «Золотого Дюка». Крім того, картина здобула відзнаку міжнародної кінопреси Fipresci та спеціальну нагороду Megogo.

Праймтайм

Країна: США

США Режисер: Ленс Оппенгайм

Ленс Оппенгайм Актори: Роберт Паттінсон, Меррітт Вівер, Скайлер Джізондо, Фібі Бріджерс, Метью Маер, Бокім Вудбайн, Алекс Вінтер, Анна Феріс

Праймтайм. Офіційний трейлер

«Праймтайм» – кримінальний психологічний трилер режисера Ленса Оппенгайма. Стрічка натхненна реальною історією телеведучого Кріса Гансена, який прославився завдяки програмі To Catch a Predator, де журналісти влаштовували публічні викриття чоловіків, підозрюваних у сексуальних злочинах проти неповнолітніх. Події розгортаються у США 2006 року. Кріс Гансен, якого зіграв титулований актор Роберт Паттінсон, – амбітний телеведучий, який перетворив журналістські розслідування на популярне шоу. Разом із продюсеркою Енді Бендер (в неї перевтілилась акторка Меррітт Вівер) він організовує операції, під час яких підозрюваних заманюють на зустріч із людиною, яку вони вважають неповнолітньою. У спеціально підготовленому будинку на чоловіків чекають приховані камери та сам ведучий, який несподівано з'являється перед ними й починає ставити запитання. Згодом ці розмови показують мільйонам телеглядачів. Програма стрімко набирає популярності, але разом із рейтингами зростають і амбіції її творців. Журналісти дедалі більше зосереджуються на видовищності викриттів, а межа між суспільно важливим розслідуванням і телевізійним шоу поступово зникає. Кульмінацією стає операція в Техасі, яка завершується трагедією.

Сюжет має реальне підґрунтя. У листопаді 2006 року під час операції, пов'язаної з програмою To Catch a Predator, загинув 56-річний помічник окружного прокурора Білл Конрадт. Коли правоохоронці прийшли до його будинку, чоловік застрелився. Телевізійна команда NBC також перебувала на місці подій. Інцидент спричинив масштабну дискусію про журналістську етику, використання прихованих камер і допустимість співпраці телевізійників із поліцією. У 2007 році NBC припинила виробництво To Catch a Predator. Водночас «Праймтайм» – художній трилер, а не документальна реконструкція подій.

Для Роберта Паттінсона роль Кріса Гансена стала незвичайним перевтіленням. Актор, відомий за «Сутінками», «Бетменом» і «Маяком», зіграв телеведучого з характерною манерою говорити, довгими паузами та незворушним виразом обличчя. Спочатку Паттінсон долучився до проєкту як продюсер. За словами режисера, остаточно переконати актора зіграти головну роль допомогла доволі курйозна історія. Ленс Оппенгайм надіслав Паттінсону близько 200 баночок нікотинових паучів однієї з відомих марок разом із новою версією сценарію. До посилки він додав жартівливе звернення – гру слів з іменем телеведучого та назвою цього бренду. Після подальших обговорень актор погодився на роль.

Акторка Меррітт Вівер, дворазова лауреатка «Еммі», зіграла продюсерку Енді Бендер. Актор Скайлер Джізондо перевтілився в Дена Пламба – молодого учасника телевізійних операцій. До акторського складу також увійшли Бокім Вудбайн, Меттью Маер та Алекс Вінтер. Окрему увагу привернула участь співачки Фібі Бріджерс, відомої сольними альбомами та гуртом boygenius. Вона зіграла персонажку на ім'я Дел. А зірка комедійної франшизи «Дуже страшне кіно» Анна Феріс виконала роль дружини телеведучого.

Світова прем'єра «Праймтайму» відбулася у вересні на цьогорічному Венеційському міжнародному кінофестивалі, де стрічку представили в основному конкурсі. Особливу увагу оглядачів привернула акторська робота Паттінсона, хоча оцінки самого фільму виявилися неоднозначними. Телеведучий Кріс Гансен не брав участі у створенні стрічки та критично поставився до зображення своєї роботи. Виробничий бюджет «Праймтайму» склав $14,5 млн.

Глиноликий

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Джеймс Воткінс

Джеймс Воткінс Актори: Том Ріс Гарріс, Наомі Акі, Макс Мінгелла, Девід Денсік, Едді Марсан, Сем Гезелдайн, Ненсі Керролл

Глиноликий. Офіційний український трейлер

«Глиноликий» – фантастичний горор режисера Джеймса Воткінса, присвячений одному з найвідоміших ворогів Бетмена. Однак замість традиційного супергеройського бойовика студія DC вирішила зняти жорстку історію про фізичне перевтілення людини в монстра. У центрі сюжету – Метт Гейґен (його зіграв актор Том Ріс Гарріс), молодий актор, якому вдалося пройти шлях від вуличного хлопця з Ґотема до перспективної голлівудської зірки. Однак його кар'єра раптово обривається після конфлікту з місцевим кримінальним авторитетом. Метта жорстоко калічать, залишаючи з понівеченим обличчям. Втративши зовнішність, роботу й підтримку близьких, чоловік погоджується на ризикований медичний експеримент. Докторка Кейтлін Корр (у виконанні акторки Наомі Акі) пропонує йому новітню процедуру, яка має відновити обличчя. Спочатку лікування здається дивом. Метт повертає колишню зовнішність і отримує шанс почати життя заново. Проте невдовзі його тіло починає неконтрольовано змінюватися, а межа між реальністю та галюцинаціями поступово зникає. Замість довгоочікуваного порятунку експеримент перетворює чоловіка на істоту, здатну змінювати власну форму. Одержимий помстою, він дедалі більше втрачає людську подобу.

Глиноликий уперше з'явився в коміксах DC ще 1940 року, у випуску Detective Comics №40. Початково під цим ім'ям виступав персонаж Безіл Карло – колишній актор, який перетворився на серійного вбивцю. Згодом автори коміксів створили інші версії персонажа, зокрема Метта Гейґена – актора, який отримав здатність змінювати форму тіла. Особливої популярності лиходій набув завдяки мультсеріалу «Бетмен» 1992 року, де його показали трагічним персонажем, який через бажання повернути красу перетворився на чудовисько. Саме цей підхід став одним із джерел натхнення для нової екранізації.

Ідею окремого фільму про Глиноликого запропонував режисер Майк Фленеган, відомий за «Доктором Сном», «Привидами будинку на пагорбі» та «Падінням дому Ашерів». Він давно цікавився персонажем і хотів показати його історію не як чергове протистояння супергероя та лиходія, а як трагедію людини, яка поступово втрачає власну ідентичність. Фленеган написав історію та долучився до сценарію, однак через зайнятість іншими проєктами не зміг очолити зйомки. Режисером став Джеймс Воткінс, автор трилерів «Райське озеро», «Жінка в чорному» та «Не говори зі злом». Він зробив ставку на бодігорор – жанр жахів, побудований на моторошних змінах людського тіла. Серед джерел натхнення він називав «Муху» Девіда Кроненберга, «Американського перевертня в Лондоні» та японський фільм «Тецуо: Залізна людина». Тому Рісу Гаррісу доводилося годинами сидіти в кріслі гримера, поки спеціалісти накладали складні протези. У деяких сценах актор мав спеціальні елементи в роті, носі й навіть біля очей. Контактні лінзи доводилося періодично знімати, оскільки тривале використання викликало дискомфорт.

Зйомки розпочалися наприкінці серпня 2025 року у Великій Британії. Однією з головних локацій став Ліверпуль, вулиці якого перетворили на похмурий Ґотем. Зокрема, історичні будівлі міста використали для сцен біля лікарні, суду та портових споруд. Частину матеріалу знімали в павільйонах Warner Bros. Studios Leavesden. Ліверпуль уже використовували для створення Ґотема у фільмі «Бетмен» Метта Рівза 2022 року. Сам Рівз цього разу виступив одним із продюсерів разом із Джеймсом Ганном, Пітером Сафраном та Лінн Гарріс. «Глиноликий» став одним із перших великих експериментів оновленого кіновсесвіту DC. Бюджет нового фільму склав $30 млн.

Танці зі штангою

Країна: Україна

Україна Режисер: Олег Борщевський

Олег Борщевський Актори: Арам Арзуманян, Роман Кучерявенко, Паола-Елізабет Джим, Єлизавета Зайцева, Ігор Портянко, Катерина Рубашкіна

Танці зі штангою. Офіційний трейлер

«Танці зі штангою» – проста романтична комедія режисера Олега Борщевського, відомого, зокрема, за фільмами «Dzidzio Контрабас» і «Потяг у 31 грудня». Головну роль виконав актор Арам Арзуманян, а сама історія народилася з його особистого досвіду участі в телевізійному шоу «Танці з зірками». Стрічка розповідає про суворого тренера з важкої атлетики Арсена, якого змушують керувати танцювальною секцією у провінційному Палаці культури та спорту. Арсен звик до суворої дисципліни, важких тренувань і залізних правил. Однак через непорозуміння чоловіка звинувачують у тяжкому побитті тренера з танців. Щоб урятувати спортивну секцію та зберегти шанс потрапити на Олімпійські ігри для свого талановитого вихованця, головний герой погоджується на незвичайне покарання – очолити секцію естрадних танців. Тепер замість штанг і тренажерів на нього чекають хореографія, музика та учні, які зовсім не збираються підкорятися методам суворого важкоатлета.

Паралельно розгортається романтична історія. Сашко (його зіграв актор Роман Кучерявенко, нова зірка столичного театру «Золоті ворота») – перспективний спортсмен із простої сільської родини, який мріє про Олімпіаду. Проте його плани опиняються під загрозою, коли хлопець закохується в Мілану (у виконанні акторки Паоли-Елізабет Джим) – талановиту танцівницю, лідерку хореографічної секції та доньку мера (Олександр Кобзар). Молоді люди походять із різних соціальних середовищ, мають несхожі захоплення й по-різному бачать майбутнє. Але спільні танці поступово зближують їх. Сашкові доводиться обирати між спортивними амбіціями та почуттями, а його тренеру – переглянути власні уявлення про те, що означає бути сильним.

Сюжет стрічки частково взятий із реальної біографії Арама Арзуманяна. Актор народився в Мелітополі, професійно займався спортом, здобув звання майстра спорту України з пауерліфтингу та двічі ставав чемпіоном України з жиму лежачи. У 2020 році Арзуманян узяв участь у шоу «Танці з зірками», де йому довелося опановувати абсолютно незнайому дисципліну. Саме тоді, за словами творців, і виникла ідея фільму про важкоатлета, який несподівано потрапляє у світ танців. Арзуманян не обмежився головною роллю. Він став автором ідеї та одним із продюсерів картини. Для реалізації задуму долучився до створення компанії Crazy Train, а «Танці зі штангою» стали її дебютним повнометражним проєктом. Сценарій написали Микола Куцик і Кирило Тимченко, які раніше працювали над популярними українськими комедійними проєктами, зокрема франшизою «Скажене весілля» та «Потягом у 31 грудня».

Підготовка до зйомок вимагала від акторів справжніх спортивних тренувань. Щоб переконливо виглядати в ролях важкоатлетів, виконавці протягом двох місяців займалися під керівництвом професійних спортсменів. Серед їхніх наставників був Сергій Тагіров – майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики. До виробництва також долучилася Федерація важкої атлетики України. Завдяки співпраці зі спортивною спільнотою автори прагнули достовірно показати тренувальний процес, а в окремих епізодах з'являються справжні українські спортсмени. Зйомки розпочалися наприкінці квітня цього року. Одним із партнерів виробництва став Київський міжнародний університет. Основний знімальний процес завершили на початку червня. Окремий сюрприз для глядачів – камео шоумена й хореографа Дмитра Коляденка.

Презентація комедії відбулася 20 жовтня у київському культурному кластері «Краків».

Надія

Країна: Південна Корея

Південна Корея Режисер: Хон-Джін На

Хон-Джін На Актори: Джун-Мін Хван, Хо-Йон Чон, Ін-Сон Чо, Алісія Вікандер, Майкл Фассбендер, Тейлор Расселл, Кемерон Бріттон

Надія

«Надія» – фантастичний трилер режисера На Хон Джіна, автора культового горору «Плач». Стрічка розповідає про мешканців віддаленого корейського селища, які стикаються з невідомою істотою, здатною знищити все навколо. Фільм став першою режисерською роботою На Хон Джіна за 10 років та одним із найдорожчих проєктів в історії південнокорейського кінематографа. Події розгортаються в невеликому портовому селищі Хоуп, розташованому неподалік демілітаризованої зони між Північною та Південною Кореєю. Звичне життя місцевих жителів порушує моторошна знахідка – понівечене тіло корови, яке виявляють неподалік лісу. Начальник місцевої поліції Бом Сок (його зіграв актор Хван Джон Мін) спочатку припускає, що тварина загинула внаслідок нападу дикого звіра. Однак незабаром у селищі починають знаходити нові сліди руйнувань, а згодом з'являються й людські жертви. Разом із молодою поліцейською Сон Е він намагається з'ясувати, що відбувається. Тим часом місцевий житель Сон Гі збирає групу мисливців і вирушає до гір, щоб вистежити небезпечну істоту.

Робота над новим проєктом режисера тривала понад вісім років. За словами постановника, ідея виникла приблизно у 2017–2018 роках із випадкового візуального образу, який він уявив під час обіду в ресторані. Згодом задум перетворився на історію про зіткнення людей із невідомою цивілізацією. Однією з головних особливостей фільму «Надія» став міжнародний акторський склад. Поряд із корейськими зірками знялися голлівудські актори Алісія Вікандер, Майкл Фассбендер, Тейлор Расселл і Кемерон Бріттон. Причому всі четверо зіграли представників позаземної цивілізації. Особливо цікавою стала участь подружжя Майкла Фассбендера та Алісії Вікандер. Це їхня перша спільна робота у великому кіно після романтичної драми «Світло між океанами» 2016 року, на зйомках якої вони познайомилися. На пресконференції Каннського міжнародного кінофестивалю Фассбендер жартував, що погодився на участь у «Надії» за порадою дружини. Сама Вікандер розповідала, що давно захоплювалася творчістю На Хон Джіна.

Для Чон Хо Йон, яка здобула світову популярність завдяки серіалу «Гра в кальмара» від Netflix, стрічка стала дебютом у повнометражному кіно. Акторка зіграла молоду поліцейську, якій доводиться брати участь у небезпечному протистоянні з невідомою істотою. Зйомки «Надії» проходили не лише в Південній Кореї, а й у Румунії, зокрема в районі гірського масиву Ретезат. Місцеві ліси та гірські пейзажі використали для масштабних сцен переслідування. Виробничий бюджет «Надії» склав $46 млн.

Що сталося тієї ночі

Країна: Канада

Канада Режисерка: Елсбет МакКол

Елсбет МакКол Актори: Лара Амерсі, Моніка Родрігес Нокс, Саша Клементс, Джастін Нерс, Ніколь Редмонд, Зара Меттьюс

Що сталося тієї ночі. Офіційний трейлер

«Що сталося тієї ночі» – психологічний трилер режисерки Елсбет МакКол про загадкове зникнення підлітки після ночівлі у подруг. У центрі історії – Тіна (у виконанні акторки Лари Амерсі), турботлива мати, яка звикла довіряти своїй доньці Еллі. Одного вечора дівчина вирушає на ночівлю до найближчих подруг. Однак наступного ранку вона не повертається додому, а її телефон перестає відповідати. Спочатку Тіна сподівається, що сталося звичайне непорозуміння. Проте подруги Еллі поводяться підозріло: їхні розповіді не збігаються, а на прямі запитання вони відповідають ухильно. Жінка розуміє, що дівчата приховують важливі подробиці останнього вечора її доньки. З'ясовується, що перед зникненням Еллі (її зіграла акторка Саша Клементс) переживала непростий період. Її родина планувала переїзд, а сама дівчина не хотіла залишати друзів і хлопця Кейлеба. Вона навіть замислювалася над втечею з дому, щоб залишитися з коханим. Однак під час вечірки Еллі дізналася про можливу зраду Кейлеба. Конфлікти, які раніше здавалися звичайними підлітковими переживаннями, раптом набули зовсім іншого значення. Головна інтрига стрічки полягає в тому, що майже кожен персонаж має причину щось приховувати. І що більше мати дізнається про життя доньки, то сильніше усвідомлює, наскільки мало насправді знала про її стосунки з друзями.

Режисеркою «Що сталося тієї ночі» виступила Елсбет МакКол, а сценарій написала Брук Вільямс. Акторка Саша Клементс знайома глядачам за серіалом «Правила більшості!» та телевізійним фільмом Disney «Як створити ідеального хлопця». «Що сталося тієї ночі» спочатку створювали як телевізійний фільм, а не як масштабний кінотеатральний проєкт. Його виробництвом займалися канадська компанія Elemental Pictures та Studio TF1 America. Зйомки проходили в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Американська прем'єра відбулася в липні цього року на телеканалі Lifetime, який спеціалізується, зокрема, на психологічних трилерах і драматичних історіях про сімейні таємниці.

Забутий острів

Країна: США

США Режисери: Джоель Кроуфорд, Хануель Меркадо

Джоель Кроуфорд, Хануель Меркадо Актори озвучування: Габріелла Вілсон, Ліза Соберано, Дейв Франко, Дженні Слейт, Менні Хасінто, Доллі де Леон, Ронні Чіен

Забутий острів. Офіційний новий трейлер

«Забутий острів» – пригодницька анімація студії DreamWorks від режисерів Джоеля Кроуфорда та Хануеля Меркадо, які раніше працювали над мультфільмом «Кіт у чоботях 2: Останнє бажання». Події нового мультфільму розгортаються на Філіппінах у 1990-х роках. Джо (озвучує співачка Габріелла Вілсон, відома як H.E.R.) та Раїса дружать із дитинства, але після закінчення школи їхні життєві шляхи мають розійтися. Попереду – доросле життя, нові можливості та неминучі зміни. Під час останнього спільного вечора дівчата випадково знаходять таємничий портал, який переносить їх на острів Накалі. Тут оживають істоти з філіппінських легенд, які подруги чули від своїх родин ще в дитинстві. Новий світ виявляється водночас прекрасним і небезпечним. Дівчата знайомляться з незграбним, але доброзичливим перевертнем-псом Ро (озвучив актор Дейв Франко), який стає їхнім провідником. Разом із новими союзниками вони намагаються знайти шлях додому, долаючи пастки та зустрічаючи дедалі дивніших мешканців острова.

Ідея мультфільму народилася з особистого досвіду режисерів. Джоель Кроуфорд і Хануель Меркадо давно товаришують і співпрацюють у кіно. Вони познайомилися під час роботи над «Кунг-фу пандою 2» у 2011 році, а згодом разом створювали «Кота у чоботях 2». Меркадо, який має філіппінське походження, запропонував використати міфи та легенди своєї культури. «Забутий острів» став одним із перших масштабних мультфільмів DreamWorks, побудованих навколо філіппінського фольклору. Співачка H.E.R. також має філіппінське коріння, здобула п'ять премій «Греммі» та «Оскар» за пісню Fight for You до фільму «Юда і чорний месія». Бюджет «Забутого острова» становив близько $80 млн.