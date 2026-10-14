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Премʼєра серіалу «Завдання Віжена»: сюжет нової історії кіновсесвіту Marvel

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пол Беттані зіграє головного героя Віжена андроїда
фото: Іnstagram.com/themcuden

Білий Віжен повернувся в історію Marvel

14 жовтня виходить новий серіал «Завдання Віжена», який стане останнім у трилогії кіновсесвіту Marvel. Головним героєм стане відновлений андроїд Віжен, якому доведеться подолати чимало перешкод. Більше про цю прем’єру читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет нового серіалу «Завдання Віжена»

Премʼєра серіалу «Завдання Віжена»: сюжет нової історії кіновсесвіту Marvel фото 1
фото: Іnstagram.com/marvelstudios
  • Дата виходу: 14 жовтня
  • Платформа: Disney+
  • Жанр: супергеройська фантастика, драма
  • У ролях: Пол Беттані, Джеймс Спейдер, Руайрі Молліка, Емілі Гемпшир, Джеймс Д’Арсі, Орла Брейді, Генрі Льюїс, Джонатан Сейєр

Прем’єра серіалу «Завдання Віжена» продовжить історію одного з персонажів кіновсесвіту Marvel – Віжена, якого зіграє актор Пол Беттані. Цей серіал стане завершальною частиною трилогії, до якої також увійшли стрічки «ВандаВіжен» та «Це все Аґата».

«Завдання Віжена» трейлер

Віжен намагається зрозуміти власну сутність і знайти нову мету після відродження. Герой загинув від рук Таноса у фільмі «Месники: Війна нескінченності». Пізніше його тіло відновили, створивши білого андроїда Віжена. Спочатку він не мав колишніх спогадів. Однак під час зустрічі з Віженом, якого створила Ванда Максимофф, він повернув свої памʼять.

Подробиці серіалу «Завдання Віжена»

Премʼєра серіалу «Завдання Віжена»: сюжет нової історії кіновсесвіту Marvel фото 2
фото: Іnstagram.com/marvelstudios

Однією з головних особливостей серіалу стане повернення кількох штучних інтелектів із попередніх історій Marvel. У свідомості Віжена з’являться системи J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. та E.D.I.T.H., пов’язані з Тоні Старком, Месниками та Людиною-павуком. Серед них буде й Альтрон, колишній супротивник Месників.

Премʼєра серіалу «Завдання Віжена»: сюжет нової історії кіновсесвіту Marvel фото 3
фото: Іnstagram.com/marvelstudios

Террі Маталас став шоураннером серіалу. Він відомий роботою над третім сезоном «Зоряного шляху: Пікар». Серед виконавчих продюсерів – керівник Marvel Studios Кевін Файгі. Прем’єра на Disney+ відбудеться 14 жовтня. Першого дня вийдуть дві перші серії, після чого серії виходитимуть щотижня. Останній епізод сезону запланований на 11 листопада 2026 року.

Головні актори серіалу

Пол Беттані

Пол Беттані зіграє головного героя у серіалі «Завдання Віжена»
Пол Беттані зіграє головного героя у серіалі «Завдання Віжена»
фото: кадр із відео

Британський актор Пол Беттані зіграє головного героя, Віжена. Окрім роботи у Marvel, Беттані відомий за фільмами «Ігри розуму», «Код да Вінчі» та «Легіон».

Пол Беттані зіграє головного білого Віжена у серіалі «Завдання Віжена»
Пол Беттані зіграє головного білого Віжена у серіалі «Завдання Віжена»
фото: кадр із відео

Руайрі Молліка

Руайрі Молліка зіграє загадкового підлітка Томаса Шепарда
Руайрі Молліка зіграє загадкового підлітка Томаса Шепарда
фото: Іnstagram.com/marvelstudios

Ірландський актор Руайрі Молліка зіграє загадкового підлітка Томаса Шепарда, який опиниться поруч із Віженом під час його втечі.

Генрі Льюїс

Генрі Льюїс зіграє одну з ролей у серіалі «Завдання Віжена» (на фото останій праворуч)
Генрі Льюїс зіграє одну з ролей у серіалі «Завдання Віжена» (на фото останій праворуч)
фото: Іnstagram.com/marvelstudios

Британський актор і драматург Генрі Льюїс зіграє в серіалі «Завдання Віжена» одну з ролей. Він також відомий роллю в комедійному серіалі The Goes Wrong Show.

Деякі актори візьмуть участь у серіалі, однак залишаться за кадром. Їхніми голосами розмовлятимуть штучні інтелекти:

  • американський актор Джеймс Спейдер озвучить штучний інтелект Альтрона, ворога Месників у фільмі «Месники: Ера Альтрона».
  • канадська акторка Емілі Гемпшир озвучить штучний інтелект E.D.I.T.H., пов’язаний із Тоні Старком і Пітером Паркером.
  • ірландська акторка Орла Брейді озвучить ШІ F.R.I.D.A.Y.
  • британський актор Джеймс Д’Арсі озвучить штучний інтелект J.A.R.V.I.S., який допомагав Тоні Старку й став основою для створення Віжена.

Нагадаємо, у вересня відбулася премʼєра 13-го сезону «Американської історії жахів», який повернув глядачів до відомих історій та персонажів попередніх частин антології. Головні ролі зіграють такі зірки, як Аріана Гранде, Емма Робертс та інші. 

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Теги: кіно серіал прем'єра фільму фільм

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