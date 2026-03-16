Оскар-2026. Названо ім'я найкращої актриси року

Букмекери пророкували перемогу в номінації «Найкраща акторка року» актрисі за головну роль у фільмі «Гамнет»

Стало відомо ім’я найкращої акторки року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії нагородження Оскар-2026.

У номінації «Найкраща актриса» на щорічній кінопремії «Оскар» перемогла Джессі Баклі. Акторка здобула перемогу за роль у фільмі «Гамнет». Букмекери прогнозували перемогу акторці. Вона зіграла головну жіночу роль, дружини Вільяма Шекспіра Агнес у фільмі «Гамнет».

За звання найкращої актриси року змагалися ще декілька популярних зірок. Серед них:

австралійська акторка Роуз Бірн з головною роллю в американському фільмі «Я не залізна»;

американська акторка Кейт Хадсон у фільмі «Пісня любові»;

Ренате Рейнсве, яка виконала головну роль у норвезькому фільмі «Сентиментальна цінність»;

Емма Стоун у новій стрічці «Бугонія».

Як повідомляв «Главком», 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія Оскар. Цього року вже вдруге на сцені в ролі ведучого з’явився Конан О’Браєн. Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.

Через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура». Трансляція відбуватиметься з українським перекладом та супроводом жестовою мовою. Коментуватиме церемонію актор і режисер Олексій Гнатковський, який також стане ведучим передшоу.

Також стало відомо ім'я акторки, яка отримала статуетку кінопремії «Оскар» за жіночу роль другого плану. Переможницею у номінації «Найкраща акторка другого плану» стала лауреатка премій Гільдії кіноакторів США Емі Мадіган. Вона зіграла головну роль у фільмі «Зброя».