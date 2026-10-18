Відомому українському режисеру діагностували рак, йому потрібна операція

Режисер відверто розповів про свій стан

В українського режисера та продюсера Олексія Комаровського, відомого за фільмами «Коли ти вийдеш заміж?» та «Коли ти розлучишся?» діагностували онкологічне захворювання. Як інформує «Главком», про це він повідомив у своєму Instagram. У знаменитості виявили рак шкіри. Режисер говорить, що недуга поширилась на його обличчі. Олексій Комаровський зізнався в цьому публічно, оскільки розуміє, що не зможе це приховувати. Наразі йому потрібна термінова операція.

«У мене рак шкіри. З усіх можливих місць він обрав саме обличчя. І найпідступніше – його майже не видно. А він є. І треба терміново оперувати. Тому приховати наслідки від вас не вийде», – зізнався режисер.

Режисер повідомив, що найближчим часом йому призначать дату операції та зізнався, стало легше миритися із хворобою та страхом невідомості після того, як розповів про все публічно.

«Чекаю на дату операції. Що буде далі – поки не знаю. Який матиму вигляд – поки не знаю. Мені легше, коли сказав… Днями – ще один вердикт лікарів: дізнаюсь, що буде з обличчям», – поділився режисер.

Раніше король Великої Британії Чарльз III, якому діагностували рак, відвідав лікарню Національної служби охорони здоров'я. Букінгемський палац також опублікував звернення монарха до лікарів.

Також Папа Римський Лев XIV переніс операцію з видалення нижньої частки правої легені після виявлення злоякісної пухлини. Хірургічне втручання відбулося в римській лікарні Джемеллі та минуло без ускладнень.