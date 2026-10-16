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Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сильвестр Сталлоне зіграє кримінального авторитета, який починає життя з чистого аркуша
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Сильвестр Сталлоне став не лише головним героєм серіалу «Король Талси», але й виконавчим продюсером

Сьогодні, 16 жовтня, стартує четвертий сезон кримінальної драми «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. Зірка Голлівуду знову зіграє нью-йоркського мафіозі. «Король Талси» спробує побудувати нову кримінальну імперію. Більше про це читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет четвертого сезону серіалу «Король Талси»

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 1
фото: Іnstagram.com/tulsaking
  • Дата виходу: 16 жовтня 2026 року
  • Платформа: Paramount+
  • Жанр: кримінальна драма, гангстерський трилер
  • У ролях: Сильвестр Сталлоне, Мартін Старр, Джей Вілл, Вінсент П’яцца, Аннабелла Шіорра, Френк Ґрілло, Ніл Макдонаф, Ґаррет Гедлунд, Дана Ділейні, Ґретхен Мол

Головним героєм серіалу «Король Талси» є Дуайт Манфреді, якого грає Сильвестр Сталлоне. Після 25 років за ґратами нью-йоркський мафіозі опиняється в Талсі, штат Оклахома. Після вигнання з кримінального світу Дуайт збирає команду з людей, які раніше не мали стосунку до мафії, і поступово створює власну імперію. З часом його вплив у Талсі зростає, але разом із ним збільшується й кількість тих, хто хоче зупинити Манфреді.

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 2
фото: Іnstagram.com/tulsaking

У четвертому сезоні герой прагнутиме легалізувати свій бізнес і вберегти людей, які стали для нього новою родиною. Та на його шляху з’являться корумповані політики й інші постаті, які заважатимуть йому розвивати свій бізнес. Прем’єра відбудеться 16 жовтня на Paramount+.

«Король Талси» 4 сезон

Цікаві факти про серіал «Король Талси»

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 3
фото: Іnstagram.com/tulsaking

«Король Талси» вийшов на екрани у 2022 році. Серіал створив популярний режисер Paramount Тейлор Шерідан, який відомий своєю роботою над драмою «Єлловстоун». Сценаристом та виконавчим продюсером четвертого сезону став Теренс Вінтер, який працював над культовим «Кланом Сопрано».

«Король Талси» 4 сезон

«Король Талси» також став першою телевізійною роллю Сильвестра Сталлоне за останні декілька років. Він є не лише головним героєм, але й виконавчим продюсером серіалу.

Головні актори

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 4
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 5
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне виконує роль Дуайта Манфреді, який також має прізвисько Генерал. Актор здобув світову популярність завдяки ролям у фільмах «Роккі», «Рембо» та інших культових фільмах і серіалах.

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 6
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Мартін Старр

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 7
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Мартін Старр грає власника магазину канабісу Лоуренса «Боді» Ґайґермана. Він стає одним із найближчих соратників Дуайта. Актор відомий за серіалом «Кремнієва долина» та фільмом «Людина-мураха».

Джей Вілл

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 8
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Джей Вілл виконує роль водія Дуайта, Тайсона Мітчелла. Герой також поступово втягується у справи кримінального світу.

Вінсент П’яцца

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 9
фото: Іnstagram.com/tulsaking


Вінсент П’яцца грає кримінальну постать Вінса Антоначчі. Актор також відомий роллю Лакі Лучано в серіалі «Підпільна імперія».

Аннабелла Шіорра

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 10
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Аннабелла Шіорра грає сестру Дуайта, Джоан Манфреді. Акторка знімалася в серіалі «Клан Сопрано», а також у фільмах «Рука, що гойдає колиску» та «Лихоманка».

Френк Ґрілло

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 11
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Френк Ґрілло грає представника мафіозної родини Білла Бевілакву, чиї інтереси перетинаються з планами Дуайта. Актор відомий за фільмом «Перший месник: Друга війна» та серією бойовиків «Судна ніч».

Ніл Макдонаф

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 12
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Ніл Макдонаф виконує роль одного з противників Манфреді, Кела Трешера. Він грав у стрічках «Брати по зброї», «Відчайдушні домогосподарки», «Прапори наших батьків» та інших.

Ґаррет Гедлунд

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 13
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Ґаррет Гедлунд грає власника бару Мітча Келлера, який також стане частиною команди Дуайта. Актор знімався у фільмах «Трон: Спадок» і «Незламний».

Дана Ділейні

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 14
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Дана Ділейні виконує роль заможної власниці ранчо та обраниці Дуайта Марґарет Деверо. Акторка відома за серіалами «Китайський пляж» і «Відчайдушні домогосподарки».

Ґретхен Мол

Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси» фото 15
фото: Іnstagram.com/tulsaking

Ґретхен Мол грає політикиню з Талси Аманду Кларк, яка буде однією з тих, хто стане на шляху Дуайта. Раніше акторка знімалася в серіалі «Підпільна імперія» та фільмі «Донні Браско».

Нагадаємо, на початку жовтня на екрани вийшов довгоочікуваний серіал «Вбити Джекі» із оскароносною голлівудською актрисою Кетрін Зетою-Джонс. Акторка зіграла у кримінальному екшн-трилері Джекі Прайс, яка двадцять років тому була міжнародною наркоконтрабандисткою. 

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Теги: кримінал США кіно серіал Сильвестр Сталлоне

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Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси»
Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси»
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