Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси»

Сильвестр Сталлоне зіграє кримінального авторитета, який починає життя з чистого аркуша

Сильвестр Сталлоне став не лише головним героєм серіалу «Король Талси», але й виконавчим продюсером

Сьогодні, 16 жовтня, стартує четвертий сезон кримінальної драми «Король Талси» із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. Зірка Голлівуду знову зіграє нью-йоркського мафіозі. «Король Талси» спробує побудувати нову кримінальну імперію. Більше про це читайте в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет четвертого сезону серіалу «Король Талси»

Дата виходу: 16 жовтня 2026 року

16 жовтня 2026 року Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: кримінальна драма, гангстерський трилер

кримінальна драма, гангстерський трилер У ролях: Сильвестр Сталлоне, Мартін Старр, Джей Вілл, Вінсент П’яцца, Аннабелла Шіорра, Френк Ґрілло, Ніл Макдонаф, Ґаррет Гедлунд, Дана Ділейні, Ґретхен Мол

Головним героєм серіалу «Король Талси» є Дуайт Манфреді, якого грає Сильвестр Сталлоне. Після 25 років за ґратами нью-йоркський мафіозі опиняється в Талсі, штат Оклахома. Після вигнання з кримінального світу Дуайт збирає команду з людей, які раніше не мали стосунку до мафії, і поступово створює власну імперію. З часом його вплив у Талсі зростає, але разом із ним збільшується й кількість тих, хто хоче зупинити Манфреді.

У четвертому сезоні герой прагнутиме легалізувати свій бізнес і вберегти людей, які стали для нього новою родиною. Та на його шляху з’являться корумповані політики й інші постаті, які заважатимуть йому розвивати свій бізнес. Прем’єра відбудеться 16 жовтня на Paramount+.

«Король Талси» 4 сезон

Цікаві факти про серіал «Король Талси»

«Король Талси» вийшов на екрани у 2022 році. Серіал створив популярний режисер Paramount Тейлор Шерідан, який відомий своєю роботою над драмою «Єлловстоун». Сценаристом та виконавчим продюсером четвертого сезону став Теренс Вінтер, який працював над культовим «Кланом Сопрано».

«Король Талси» 4 сезон

«Король Талси» також став першою телевізійною роллю Сильвестра Сталлоне за останні декілька років. Він є не лише головним героєм, але й виконавчим продюсером серіалу.

Головні актори

Сильвестр Сталлоне

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне виконує роль Дуайта Манфреді, який також має прізвисько Генерал. Актор здобув світову популярність завдяки ролям у фільмах «Роккі», «Рембо» та інших культових фільмах і серіалах.

Мартін Старр

Мартін Старр грає власника магазину канабісу Лоуренса «Боді» Ґайґермана. Він стає одним із найближчих соратників Дуайта. Актор відомий за серіалом «Кремнієва долина» та фільмом «Людина-мураха».

Джей Вілл

Джей Вілл виконує роль водія Дуайта, Тайсона Мітчелла. Герой також поступово втягується у справи кримінального світу.

Вінсент П’яцца



Вінсент П’яцца грає кримінальну постать Вінса Антоначчі. Актор також відомий роллю Лакі Лучано в серіалі «Підпільна імперія».

Аннабелла Шіорра

Аннабелла Шіорра грає сестру Дуайта, Джоан Манфреді. Акторка знімалася в серіалі «Клан Сопрано», а також у фільмах «Рука, що гойдає колиску» та «Лихоманка».

Френк Ґрілло

Френк Ґрілло грає представника мафіозної родини Білла Бевілакву, чиї інтереси перетинаються з планами Дуайта. Актор відомий за фільмом «Перший месник: Друга війна» та серією бойовиків «Судна ніч».

Ніл Макдонаф

Ніл Макдонаф виконує роль одного з противників Манфреді, Кела Трешера. Він грав у стрічках «Брати по зброї», «Відчайдушні домогосподарки», «Прапори наших батьків» та інших.

Ґаррет Гедлунд

Ґаррет Гедлунд грає власника бару Мітча Келлера, який також стане частиною команди Дуайта. Актор знімався у фільмах «Трон: Спадок» і «Незламний».

Дана Ділейні

Дана Ділейні виконує роль заможної власниці ранчо та обраниці Дуайта Марґарет Деверо. Акторка відома за серіалами «Китайський пляж» і «Відчайдушні домогосподарки».

Ґретхен Мол

Ґретхен Мол грає політикиню з Талси Аманду Кларк, яка буде однією з тих, хто стане на шляху Дуайта. Раніше акторка знімалася в серіалі «Підпільна імперія» та фільмі «Донні Браско».

Нагадаємо, на початку жовтня на екрани вийшов довгоочікуваний серіал «Вбити Джекі» із оскароносною голлівудською актрисою Кетрін Зетою-Джонс. Акторка зіграла у кримінальному екшн-трилері Джекі Прайс, яка двадцять років тому була міжнародною наркоконтрабандисткою.