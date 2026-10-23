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Сестри Ольга та Наталя Сумські возʼєдналися у фільмі «Ну мам 2» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга і Наталія Сумські на зйомках фільму «Ну мам 2»
фото надане пресслужбою фільму «Ну мам 2»

Ольга та Наталя Сумські показалися на одному знімальному майданчику

Українські акторки Ольга та Наталія зіграють у другій частині фільму «Ну мам». Легендарні сестри зʼявляться у кадрі разом після багаторічного сімейного конфлікту. Про це розповідає «Главком».

Ольга та Наталя Сумські стануть частиною кіноісторії про матерів та їхні стосунки із дітьми, які вже давно виросли та стали дорослими людьми. Ролей акторок творці фільму не розкривають, однак уже зʼявилися кадри зі зйомок.

Наталія Сумська на зйомках фільму «Ну мам 2»
Наталія Сумська на зйомках фільму «Ну мам 2»
фото надане пресслужбою фільму «Ну мам 2»

Фільм покаже курйозні побутові моменти сімей, підліткові проблеми та водночас розкриє давні образи та сімейні таємниці героїв стрічки. А також відкриє долю матерів, які є окремою особистістю із власними почуттями та життям.

Ольга Сумська на зйомках фільму «Ну мам 2»
Ольга Сумська на зйомках фільму «Ну мам 2»
фото надане пресслужбою фільму «Ну мам 2»

Зйомки фільму «Ну мам 2» вже розпочалися. Режисером став Євген Таллер та студія «Київфільм». До акторського складу долучилися й інші українські кінозірки, як-от Ірма Вітовська, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Дарʼя Петрожицька, Лариса Руснак, Остап Ступка, Володимир Кравчук, Віктор Жданов, Олександр Ярема, Олексій Наґрудний, Юрій Гребельник, Дмитро Павко, Анастасія Нестеренко, Роман Луцький, Ян Корнєв, Анастасія Стефанович та інші. До того ж у кадрі зʼявляться учасники гурту Ziferblat. Фільм «Ну мам 2» має вийти 4 березня 2027 року.

Ірма Вітовська та Віктор Жданов на зйомках фільму «Ну мам 2»
Ірма Вітовська та Віктор Жданов на зйомках фільму «Ну мам 2»
фото надане пресслужбою фільму «Ну мам 2»

Як відомо, Наталія та Ольга Сумська не підтримують звʼязок та навіть не вітаються на публічних заходах. Одного разу Наталія Сумська розкрила деякі деталі сварки із сестрою. Вона розповідала, що їй не подобається надмірна публічність сестри. Водночас їхні погляди та стилі життя різняться. Сама ж Ольга Сумська не називає причини їхньої сварки.

До слова, нещодавно акторка Ольга Сумська вперше за тривалий час прокоментувала конфлікт із рідною сестрою Наталею Сумською, з якою вони не спілкуються багато років. Акторка не полишає надії відновити близькі стосунки із сестрою.

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Теги: Ольга Сумська фільм кіно Наталія Сумська конфлікт

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