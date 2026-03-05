Молодша донька Ольги Сумської зізналася, чи спілкується із сестрою, яка живе в Росії

Ганна Борисюк, заявила, що давно бачилася із сестрою та мріє про зустріч із нею

Донька народної артистки України Ольги Сумської Антоніна Паперна живе та працює в РФ. Молодша донька артистки Ганна Борисюк розповіла, які має стосунки із сестрою та чи продовжує спілкування. Про це Ганна Борисюк розповіла в інтерв’ю Оboz.ua, пише «Главком».

Ганна Борисюк зізналася, що не бачилася із сестрою ще з початку повномасштабного вторгнення. Попри те, що Антоніна Паперна живе в Росії, сестри підтримують спілкування. «Ми дуже давно не бачилися – ще з початку повномасштабного вторгнення. Племінникам зараз вісім і п’ять років, і дуже боляче спостерігати за ними лише через відео, бачити, як швидко вони дорослішають», – розповіла Борисюк.

Ганна Борисюк зізналася, чи спілкується із сестрою Антоніною Паперною, яка живе в Росії фото: Іnstagram/olgasumska

Молодша донька Ольги Сумської заявила, що старша сестра для неї, як мама. «Хто для мене Тоня? Моя друга мама. Звісно, ми й подруги, і так теж можна сказати, але вона завжди була для мене значно більше. Мама частіше спілкується з нею, а мені не завжди легко ділитися емоціями на відстані – значно простіше вживу», – розповіла дівчина.

Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна (позаду акторки) живе та працює в РФ фото: Іnstagram/olgasumska

За словами Борисюк, вона із сестрою вірить в те, що колись вони зможуть не лише поспілкуватися, але й зустрітися. «Я сподіваюся, що колись ми дозволимо собі повірити в більше – у зустрічі, у спільні моменти, у просту можливість бути разом. Знаю, що не пробачу собі, якщо цього не станеться», – заявила Ганна Борисюк. Дівчина додала, що її родина, це її друзі, тому їх в неї не багато. «Я не заводжу багато друзів поза сім’єю. Мої друзі – це моя сім’я», – додала вона.

Ганна Борисюк (у центрі на фото) розповіла про стосунки із сестрою, яка живе в РФ фото: Іnstagram/olgasumska

Нагадаємо, старша дочка української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна знялася у серіалі в Росії. Акторка повідомила, що вона знялася у російському серіалі «Твій дім». Антоніна Паперна продовжує підтримувати країну-агросорку та працювати в Росії.

Це не перша роль Антоніни Паперної у російських фільмах. Вона також знялася у чотирисерійній російській мелодрамі «Холодна страва». Відомо, що Паперна у 2015 році закінчила московський театральний інститут імені Бориса Щукіна і того ж року почала працювати у Першій Студії Вахтангівського театру.