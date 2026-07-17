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Конфлікт у сімействі Сумських. Легендарний Анатолій Хостікоєв розказав, на чиєму він боці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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У Анатолія Хостікоєва та його сина В’ячеслава різні погляди на московське життя доньки Ольги Сумської Антоніни
фото з сімейного архіву Анатолія Хостікоєва

Анатолій Хостікоєв: «Ользі Сумській, рідній тітці, не слід було принижувати і ображати небожа!»

Український актор театру та кіно Анатолій Хостікоєв не втручається у конфлікт між його дружиною, актрисою Наталією Сумською, та її сестрою Ольгою Сумською. В інтерв'ю «Главкому» він висловився про сварку зіркових сестер.

За словами Хостікоєва, конфлікт між Сумськими його не обходить. Попри їхні непорозуміння, Ольга Сумська залишається для нього талановитою акторкою.

«Це їхня особиста, сімейна справа цієї надзвичайно талановитої родини. Я Ольгу вважаю однією з найкращих актрис України! Вона може зіграти на високому рівні будь-яку роль, у будь-якому жанрі! Я мав можливість в цьому пересвідчитися. Адже крім «Роксолани» в нашому доробку і Шевченківська премія за фільм Олега Бійми «Пастка», а також знаменита вистава «Моя професія – сеньйор з вищого світу..» – висловився актор.

За словами Хостікоєва, йому сумно через сварку дружини з Ольгою Сумською. На його думку, сестри є видатними акторками. «А Наталія – унікальна. У кожному періоді свого творчого життя вона була переконливою і досконалою. Актриса без амплуа! Вона і зараз може зіграти все! У виставі «Незрівнянна» після однієї сцени глядачі зупиняють дію і влаштовують овацію. Не після вистави, а всередині! І так кожного разу протягом всіх років! Вони обидві: Наталя і Ольга – перлини українського театру та кіно. Тому мені сумно, що так сталося між ними. Але це їхня справа», – зазначив артист.

Анатолій Хостікоєв спростував одну з ймовірних причин сварки між Сумськими. За його словами, чутки про те, що конфлікт почався з того, коли Ольгу Сумську звільнили з Театру Лесі Українки, а Наталія Сумська не допомогла їй влаштуватися до Театру Франка, є неправдою.

«Я чую таке вперше. Це неправдива інформація, бо в той час у них були чудові стосунки. З самого дитинства Наталя займалась Ольгою: батьки часто були на гастролях, і старша донька допомагала їм. Наталія безумовно допомогла б, якби це було в її компетенції. З іншого боку, вона ж актриса і не керує театром», – запевнив він.

Хостікоєв відповів на питання, чи могли погіршитися стосунки Наталії Сумської з сестрою через постійні обговорення доньки Ольги Сумської Антоніни Паперної, яка мешкає у Москві. Актор розповів, як ставиться до Паперної.

«Можу сказати: те, що донька Олі та Євгена Паперного Антоніна у Москві – це особиста справа родини. Я цю дівчинку знаю з дитинства: до Антоніни ставлюсь з теплотою. Тому коли Ольгу починають цькувати з цього приводу, я її розумію. Вона відбивається, тому що вона – матір і захищає свою дитину. Вона має на це право, і ніхто не може їй цим докоряти. Крім того, Антоніна переїхала до Москви ще до початку війни. У неї є діти, і ніхто не сміє казати, що вона зрадниця! (Антоніна Паперна вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича, пара має двох дітей, – «Главком»)», – висловився чоловік Наталії Сумської.

Анатолій Хостікоєв також зізнався, чи сварив свого сина, актора Вʼячеслава Хостікоєва, який публічно критикував Ольгу Сумську з Антоніною Паперною.

«Так. Тому що вважав і вважаю, що це справа тієї родини. І я не те щоб його сварив. Я сказав йому свою точку зору. На що він мені відповів: «А це моя точка зору». Він таким чином висловив свою позицію з цього приводу і мав на це право. З іншого боку, і Ользі, рідній тітці, не слід було принижувати і ображати небожа! Зло породжує зло!» – зазначив актор театру Франка.

В'ячеслав Хостікоєв розкритикував Антоніну Паперну за її мовчання щодо війни та життя в РФ. Він також заявив, що вона не була присутня на похороні своєї бабусі, української акторки Ганни Опанасенко-Сумської. Ольга Сумська різко заступилася за доньку. Після публікації ролика із заявами Хостікоєва Сумська в Instagram розмістила скріншот критичного заголовка і написала: «Огидна потвора».

Як писав «Главком», син української артистки Наталії Сумської, актор В’ячеслав Хостікоєв розповів про свої стосунки зі своєю двоюрідною сестрою Антоніною Паперною, яка мешкає та працює у Москві. В’ячеслав Хостікоєв зізнався, що сумує за сестрою та хоче з нею побачитися. Однак наразі вони не підтримують зв’язок. Попри відстань та відсутність спілкування, в актора залишилися гарні спогади з дитинства про двоюрідну сестру.

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Теги: В’ячеслав Хостікоєв Ольга Сумська Наталія Сумська Антоніна Паперна Анатолій Хостікоєв

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