Головна Скотч Кіно
search button user button menu button

Прем’єра аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»: нові герої та небезпечні таємниці Найт-Сіті

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Головні персонажі «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»
фото: Netflix

Мегаполіс Найт-Сіті покаже, якими можуть бути реалії людства в майбутньому

Сьогодні, 20 жовтня 2026 року, виходить аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2». Продовження поверне глядачів до мегаполіса майбутнього Найт-Сіті. Цього разу на глядачів чекає окрема історія з новими героями. Більше про це читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»

Прем’єра аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»: нові герої та небезпечні таємниці Найт-Сіті фото 1
фото: Netflix
  • Дата виходу: 20 жовтня 2026 року
  • Платформа: Netflix
  • Жанр: аніме, наукова фантастика, кіберпанк, бойовик

Аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2» перенесе глядачів до Найт-Сіті – міста зі всесвіту відеогри Cyberpunk 2077, де технології сягають можливостей модифікувати людське тіло. Цей мегаполіс підпорядковується великим корпораціям, тож існують і найманці, які беруться за різні небезпечні завдання для власного збагачення.

Одним із головних героїв став колишній легендарний кіберпанк Кінгслі Вік
Одним із головних героїв став колишній легендарний кіберпанк Кінгслі Вік
фото: скриншот Netflix /YouTube

Тож у центрі подій другої частини опиниться нова група найманців. Одним із головних героїв став колишній легендарний кіберпанк Кінгслі Вік, який втратив свої імпланти разом із визнанням. Ще одним персонажем буде кочівник Ді, який прагне помсти.

Головний персонаж, кочівник Ді
Головний персонаж, кочівник Ді
фото: скриншот Netflix /YouTube

Цікаві подробиці аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»

Прем’єра аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»: нові герої та небезпечні таємниці Найт-Сіті фото 2
фото: скриншот Netflix /YouTube

Над другою частиною аніме працювали творці відеогри Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red та японська студія Trigger, яка створила першу частину. Режисера Хіроюкі Імаїші замінив Кай Ікараші, який працював над першим серіалом. Дизайном персонажів займався Канно Ічіго.

Трейлер аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»

Нова частина аніме стане розповіддю про помсту та спокуту. «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2» складатиметься з 10 серій, які вийдуть одночасно 20 жовтня.

Про що перший серіал «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю»

Прем’єра аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»: нові герої та небезпечні таємниці Найт-Сіті фото 3
фото: Netflix

У першому сезоні розгорталася історія підлітка Девіда, який після особистої трагедії став найманцем та частиною кримінального життя Найт-Сіті. Сюжетна лінія цього героя завершилася у фіналі 2022 року. Один із творців цього аніме, шоуранер Бартош Штибор, зазначав, що повернення до історії Девіда не буде. Тому в Найт-Сіті в наступному серіалі розгортатимуться історії нових героїв, а їхні долі перетинатимуться.

Перша частина «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю» вийшла у 2022 році на Netflix. Аніме мало високі рейтинги та отримало нагороду на Crunchyroll Anime Awards 2023. Серіал також допоміг відновити інтерес до відеогри після її проблемного запуску у 2020 році.

Нагадаємо, на початку жовтня, вийшов анімаційний серіал «Аватар: Сім притулків». Ця сторія розкрила долю нового аватара, який володіє усіма стихіями. Глядачів чекає понад 20 серій анімаційної новинки осені. «Аватар: Сім притулків» став новим розділом анімаційного всесвіту «Аватар: Останній захисник», який вперше вийшов на екрани у 2005 році.

До слова, у серпні вийшов аніме-серіал «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай», що продовжує сюжет епізодів з антології «Зоряні війни: Видіння». Нова історія розкриває долю доньку коваля світлових мечів Кару. Вона опиниться у вирі боротьби за відродження Ордену джедаїв, коли вважалося, що мечі вже були втрачені.

Читайте також:

Теги: серіал кіно кримінал вбивство прем'єра фільму

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці працюють співробітники Національної поліції України
Люди з автоматами перекрили вхід до університету на Львівщині: з’явилося пояснення
29 вересня, 11:24
Ситуація була настільки небезпечною, що деякі пасажири думали, що можуть не вижити
Захоплення літака Flydubai. З'явилися фото закривавленого пасажира, який зупинив пілота з ножем
30 вересня, 11:23
Кетрін Зета-Джонс зіграла роль Джекі Прайс
Кетрін Зета-Джонс – у центрі нової шпигунської історії: прем’єра серіалу «Вбити Джекі»
2 жовтня, 09:15
Захоплення українських інкасаторів може обернутися кримінальною справою для Орбана
Орбан розповів, хто стояв за затриманням українських інкасаторів
9 жовтня, 18:28
Під час затримання чоловік чинив активний опір і застосував пневматичний пістолет
На Львівщині нападник вдарив ножем військового, а під час затримання вистрілив в поліцейського
12 жовтня, 14:34
Вбивство Фаріон. Суд підтвердив: особа, яка маскувалася у панамі і темних окулярах, обвинувачений Зінченко
Вбивство Фаріон. Суд підтвердив: особа, яка маскувалася у панамі і темних окулярах, обвинувачений Зінченко
1 жовтня, 10:46
У селі Ласків тривають пошуки останків українців, убитих під час трагічних подій 10 березня 1944 року
У Польщі знайдено останки українців, убитих під час масової різанини 82 роки тому
14 жовтня, 14:29
Також злочинець зізнався, що саме він скоїв вбивства
Вбивця п'яти військових на Харківщині розповів, що ховався у вуличному туалеті
15 жовтня, 13:20
Американська сторона пов’язує його з організацією операції, під час якої збили літаки
США видали ордер на арешт колишнього лідера Куби
Вчора, 18:09

Кіно

Прем’єра аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»: нові герої та небезпечні таємниці Найт-Сіті
Прем’єра аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»: нові герої та небезпечні таємниці Найт-Сіті
Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси»
Сильвестр Сталлоне повертається на екрани у четвертому сезоні «Короля Талси»
Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро»
Історія родини вбивці Джейсона Вурхіза. Премʼєра культового серіалу-приквелу «Кришталеве озеро»
Війна між США і Британією, ядерна зброя РФ та таємна змова. Чим здивує новий сезон серіалу «Дипломатка»
Війна між США і Британією, ядерна зброя РФ та таємна змова. Чим здивує новий сезон серіалу «Дипломатка»
Одна ніч війни в Україні та хлопець у шлунку кита. Головні кінопрем'єри тижня
Одна ніч війни в Україні та хлопець у шлунку кита. Головні кінопрем'єри тижня
Актор Ітан Гоук – у головній ролі. Вийшов другий сезон серіалу «Підноготна» (відео)
Актор Ітан Гоук – у головній ролі. Вийшов другий сезон серіалу «Підноготна» (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua