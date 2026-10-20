Прем’єра аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»: нові герої та небезпечні таємниці Найт-Сіті

Мегаполіс Найт-Сіті покаже, якими можуть бути реалії людства в майбутньому

Сьогодні, 20 жовтня 2026 року, виходить аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2». Продовження поверне глядачів до мегаполіса майбутнього Найт-Сіті. Цього разу на глядачів чекає окрема історія з новими героями. Більше про це читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»

фото: Netflix

Дата виходу: 20 жовтня 2026 року

20 жовтня 2026 року Платформа: Netflix

Netflix Жанр: аніме, наукова фантастика, кіберпанк, бойовик

Аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2» перенесе глядачів до Найт-Сіті – міста зі всесвіту відеогри Cyberpunk 2077, де технології сягають можливостей модифікувати людське тіло. Цей мегаполіс підпорядковується великим корпораціям, тож існують і найманці, які беруться за різні небезпечні завдання для власного збагачення.

Одним із головних героїв став колишній легендарний кіберпанк Кінгслі Вік фото: скриншот Netflix /YouTube

Тож у центрі подій другої частини опиниться нова група найманців. Одним із головних героїв став колишній легендарний кіберпанк Кінгслі Вік, який втратив свої імпланти разом із визнанням. Ще одним персонажем буде кочівник Ді, який прагне помсти.

Головний персонаж, кочівник Ді фото: скриншот Netflix /YouTube

Цікаві подробиці аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»

фото: скриншот Netflix /YouTube

Над другою частиною аніме працювали творці відеогри Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red та японська студія Trigger, яка створила першу частину. Режисера Хіроюкі Імаїші замінив Кай Ікараші, який працював над першим серіалом. Дизайном персонажів займався Канно Ічіго.

Трейлер аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2»

Нова частина аніме стане розповіддю про помсту та спокуту. «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю 2» складатиметься з 10 серій, які вийдуть одночасно 20 жовтня.

Про що перший серіал «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю»

фото: Netflix

У першому сезоні розгорталася історія підлітка Девіда, який після особистої трагедії став найманцем та частиною кримінального життя Найт-Сіті. Сюжетна лінія цього героя завершилася у фіналі 2022 року. Один із творців цього аніме, шоуранер Бартош Штибор, зазначав, що повернення до історії Девіда не буде. Тому в Найт-Сіті в наступному серіалі розгортатимуться історії нових героїв, а їхні долі перетинатимуться.

Перша частина «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю» вийшла у 2022 році на Netflix. Аніме мало високі рейтинги та отримало нагороду на Crunchyroll Anime Awards 2023. Серіал також допоміг відновити інтерес до відеогри після її проблемного запуску у 2020 році.

Нагадаємо, на початку жовтня, вийшов анімаційний серіал «Аватар: Сім притулків». Ця сторія розкрила долю нового аватара, який володіє усіма стихіями. Глядачів чекає понад 20 серій анімаційної новинки осені. «Аватар: Сім притулків» став новим розділом анімаційного всесвіту «Аватар: Останній захисник», який вперше вийшов на екрани у 2005 році.

До слова, у серпні вийшов аніме-серіал «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай», що продовжує сюжет епізодів з антології «Зоряні війни: Видіння». Нова історія розкриває долю доньку коваля світлових мечів Кару. Вона опиниться у вирі боротьби за відродження Ордену джедаїв, коли вважалося, що мечі вже були втрачені.