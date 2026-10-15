Катерина Осадча зізналася, як ставиться до своїх скандальних кумів Потапа й Насті Каменських

Настя Каменських та Потап засмутили Катерину Осадчу

Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, як ставиться до своїх кумів репера Потапа та співачки Насті Каменських. Вона прокоментувала недавнє інтерв’ю дуету, яке вони дали російській журналістці Катерині Гордєєвій. Про це пише «Главком» із посиланням на відео Осадчої в Instagram.

Катерина Осадча висловилася про заяви Потапа та Насті Каменських щодо мови. За її словами, вона не любить, коли ображають українську мову. Крім того, вона зауважила, що не поділяє багатьох думок Потапа та Каменських. «Запитання про інтерв’ю Потапа й Настю. Не розділяю багатьох думок. Не люблю, коли ображають українську мову», – сказала ведуча.

Потап є хрещеним сина Юрія Горбунова Івана фото з відкритих джерел

Разом із цим Катерина Осадча зауважила, що, крім обурливих заяв про українську мову з боку Потапа та Насті Каменських, в їхньому інтерв’ю її багато чого засмутило. Однак що саме, зірка розкривати не стала. «Це якщо казати про мову, хоча там багато чого мене засмутило», – зауважила вона.

фото з відкритих джерел

Зазначимо, репер Потап є хрещеним батьком старшого сина зіркового подружжя ведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова Івана. Нещодавно Юрій Горбунов також висловлювався про своїх кумів. Він розповів, чи підтримує спілкування з хрещеним батьком свого сина Івана, репером Потапом.

Нагадаємо, Настя Каменських в інтервʼю Катерині Гордєєвій пояснила причину повернення до російської мови тим що після переходу на українську в неї виникли проблеми з голосом і виявили кісту, а психологиня нібито порадила знову говорити російською, бо тіло «не сприймає» українську мову.

До слова, репер та продюсер Потап в інтервʼю російській журналістці пояснив, чому залишається за кордоном та не повертається до України. За словами Потапа, кожен раз, як він повертається в Україну, йому доводиться думати, як потім виїхати за кордон. Проте це не єдина причина.