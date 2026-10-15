Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Стали чужими». Ольга Сумська вперше за довгий час прокоментувала сварку з рідною сестрою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ольга та Наталія Сумські народилися в родині акторів
фото з відкритих джерел

Ольга Сумська зізналася, чи готова до примирення з Наталією Сумською

Народні артистки України, рідні сестри Ольга та Наталя Сумські не спілкуються багато років через сімейний конфлікт. Ольга Сумська вперше за тривалий час прокоментувала ситуацію. Цим вона поділилася у розмові з акторкою Наталкою Денисенко, розповідає «Главком».

Ольга Сумська зауважила, що не любить говорити про свій конфлікт із сестрою, через що й не ходить на інтерв’ю. Ця тема є для акторки складною: «Я не так часто говорю про те, що не хочу говорити. Але є такі теми, які бринять в моєму серці. Стосунки з сестрою…»

Наталія та Ольга Сумські мають різниці у віці в 10 років
Наталія та Ольга Сумські мають різниці у віці в 10 років
фото з відкритих джерел

За словами артистки, нині вона могла б мати із сестрою гарні стосунки, якби не деякі життєві обставини. Що саме стало причиною непорозумінь між жінками, невідомо. «Як могло так статися, що колись найрідніші одне одному люди стали чужими. Може б такого не сталося, якби не певні обставини», – висловилася Сумська.

Ольга та Наталя Сумські не спілкуються багато років
Ольга та Наталя Сумські не спілкуються багато років
фото з відкритих джерел

Водночас акторка не полишає надії відновити близькі стосунки із сестрою. Зірка зізналася, що дуже хоче знову спілкуватися з Наталією Сумською. «Можливо, наші стосунки колись повернуться до тієї близькості. Я б дуже хотіла, щоб це було в нашому житті», – резюмувала вона.

Зазначимо, раніше Наталія Сумська розкрила деякі деталі сварки із сестрою. Вона розповідала, що їй не подобається надмірна публічність сестри. Водночас їхні погляди та стилі життя різняться. 

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» український  актор театру та кіно Анатолій Хостікоєв висловився про конфлікт між його дружиною, актрисою Наталією Сумською, та її сестрою Ольгою Сумською. Чоловік зауважив, що не втручається у конфлікт зіркових сестер. За словами Хостікоєва, конфлікт між Сумськими його не обходить.

До слова, 14 жовтня, минуло 93 роки з дня народження заслуженої артистки України Ганни Сумської, матері Наталії та Ольги Сумської. Одна з дітей акторки, артистка Ольга Сумська поділилася сімейними світлинами з матір’ю та пригадала миті дитинства, які вона їй подарувала. На кадрах також показалася й Наталя Сумська. 

Читайте також:

Теги: Наталія Сумська Ольга Сумська конфлікт сім'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потап, Катерина Осадча, Настя Каменських зі своєї мамою Лідією Каменських та Юрій Гобунов позують на святі
Катерина Осадча зізналася, як ставиться до своїх скандальних кумів Потапа й Насті Каменських
Сьогодні, 12:59
Звʼязки Сідні Свіні та Мерилін Монро перетинаються через генеалогічні лінії чоловіків їхніх родин
Голлівудська зірка Сідні Свіні виявилася родичкою Мерилін Монро (фото)
9 жовтня, 11:36
Співачка Джамала має двох синів Емір-Рахмана і Селіма-Гірая
Джамала заспівала разом із синами на сцені Національної опери в Києві (відео)
5 жовтня, 16:24
Вагон із в’язнями, за даними джерел, оточили силовики
У Росії ув’язнені влаштували бунт у потязі
2 жовтня, 23:15
Астрологічний прогноз на 3 жовтня 2026 року
Скорпіонам – переглянути почуття, Левам – стримати натиск: найавторитетніший гороскоп на 3 жовтня 2026 року
2 жовтня, 15:00
Роналду та Жезус мали доволі гарні стосунки, які почали хитатися після останніх матчів Ліги націй
Скандал у збірній Португалії: Роналду пішов зі збірної за день до матчу Ліги націй проти Данії
30 вересня, 22:27
Ольга Сумська зі своєю донькою, акторкою Антоніною Паперною
Ольга Сумська поділилася спогадами про дитинство доньки, яка мешкає в РФ (фото)
29 вересня, 10:42
Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон розкриють одну із секретів своєї багаторічної дружби
Серіал «Брати» про двох акторів Голлівуду: сюжет найзірковішої комедії осені
23 вересня, 09:07
Тимошенко поставила особисті амбіції вище за державні інтереси, і тому програла, вважає Марина Ставнійчук
Ексзаступниця голови Центральної виборчої комісії розповіла, чому Тимошенко не стала президентом
19 вересня, 17:15

Шоу-біз

«Стали чужими». Ольга Сумська вперше за довгий час прокоментувала сварку з рідною сестрою
«Стали чужими». Ольга Сумська вперше за довгий час прокоментувала сварку з рідною сестрою
Віктор Павлік раптово потрапив до лікарні: дружина розповіла про його стан
Віктор Павлік раптово потрапив до лікарні: дружина розповіла про його стан
Катерина Осадча зізналася, як ставиться до своїх скандальних кумів Потапа й Насті Каменських
Катерина Осадча зізналася, як ставиться до своїх скандальних кумів Потапа й Насті Каменських
«Вночі завмираємо, наче перед монстром». Джамала порівняла життя у Києві з фільмом жахів
«Вночі завмираємо, наче перед монстром». Джамала порівняла життя у Києві з фільмом жахів
Зірка серіалу «Теорія великого вибуху» вдруге стала мамою (фото)
Зірка серіалу «Теорія великого вибуху» вдруге стала мамою (фото)
Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин
Марія Єфросиніна натрапила на хейт після підтримки Ірини Федишин

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua