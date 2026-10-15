«Стали чужими». Ольга Сумська вперше за довгий час прокоментувала сварку з рідною сестрою

Ольга Сумська зізналася, чи готова до примирення з Наталією Сумською

Народні артистки України, рідні сестри Ольга та Наталя Сумські не спілкуються багато років через сімейний конфлікт. Ольга Сумська вперше за тривалий час прокоментувала ситуацію. Цим вона поділилася у розмові з акторкою Наталкою Денисенко, розповідає «Главком».

Ольга Сумська зауважила, що не любить говорити про свій конфлікт із сестрою, через що й не ходить на інтерв’ю. Ця тема є для акторки складною: «Я не так часто говорю про те, що не хочу говорити. Але є такі теми, які бринять в моєму серці. Стосунки з сестрою…»

Наталія та Ольга Сумські мають різниці у віці в 10 років фото з відкритих джерел

За словами артистки, нині вона могла б мати із сестрою гарні стосунки, якби не деякі життєві обставини. Що саме стало причиною непорозумінь між жінками, невідомо. «Як могло так статися, що колись найрідніші одне одному люди стали чужими. Може б такого не сталося, якби не певні обставини», – висловилася Сумська.

Ольга та Наталя Сумські не спілкуються багато років фото з відкритих джерел

Водночас акторка не полишає надії відновити близькі стосунки із сестрою. Зірка зізналася, що дуже хоче знову спілкуватися з Наталією Сумською. «Можливо, наші стосунки колись повернуться до тієї близькості. Я б дуже хотіла, щоб це було в нашому житті», – резюмувала вона.

Зазначимо, раніше Наталія Сумська розкрила деякі деталі сварки із сестрою. Вона розповідала, що їй не подобається надмірна публічність сестри. Водночас їхні погляди та стилі життя різняться.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» український актор театру та кіно Анатолій Хостікоєв висловився про конфлікт між його дружиною, актрисою Наталією Сумською, та її сестрою Ольгою Сумською. Чоловік зауважив, що не втручається у конфлікт зіркових сестер. За словами Хостікоєва, конфлікт між Сумськими його не обходить.

До слова, 14 жовтня, минуло 93 роки з дня народження заслуженої артистки України Ганни Сумської, матері Наталії та Ольги Сумської. Одна з дітей акторки, артистка Ольга Сумська поділилася сімейними світлинами з матір’ю та пригадала миті дитинства, які вона їй подарувала. На кадрах також показалася й Наталя Сумська.