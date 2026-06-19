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Актор В’ячеслав Хостікоєв висловився про стосунки із сестрою, яка живе в РФ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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В’ячеслав Хостікоєв розповів про свою сестру Антоніну Паперну
колаж: glavcom.ua

Актор зізнався, чи хоче побачитися із сестрою

Син української артистки Наталії Сумської, актор В’ячеслав Хостікоєв розповів про свої стосунки зі своєю двоюрідною сестрою Антоніною Паперною, яка мешкає та працює у Москві. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю актора.

В’ячеслав Хостікоєв зізнався, що сумує за сестрою та хоче з нею побачитися. Однак наразі вони не підтримують зв’язок. Попри відстань та відсутність спілкування, в актора залишилися гарні спогади з дитинства про двоюрідну сестру.

«Війна розставила дуже багато чого так, як, я думаю, багато хто не хотів. Я люблю свою сестру. Я б дуже хотів з нею побачитися. Востаннє спілкувалися до війни. Ми не спілкуємося, на жаль, бо є величезна непробивна брама. Я дуже хотів би з нею спілкуватися, бо у мене найприємніші емоції, враження, спогади від дитинства, коли все було чудово, вони пов’язані в багатьох історіях саме з Тонею», – розповів актор.

Антоніна Паперна живе та знімається у кіно в Росії
Антоніна Паперна живе та знімається у кіно в Росії
фото з відкритих джерел

Однак В’ячеслав Хостікоєв не полишає надії на те, що колись він усе ж таки знову поговорить з Антоніною Паперною. Також він зауважив, що не засуджує сестру, адже не знає всіх обставин, які змусили її зробити свій вибір під час війни.

«Як би там воно не було далі, попри те, що вона робить чи не робить, двері мого серця будуть завжди відкриті. Я сподіваюся теж на її розуміння. Сподіваюся, що вдасться знайти спільну мову, вдасться переосмислити все. Вона робить те, що вона робить. Я не буду її засуджувати, бо я не знаю тих обставин. Там зовсім своя історія. Не все так просто, не все тільки з мого боку», – резюмував він.

Антоніна Паперна є старшою донькою української акторки Ольги Сумської та актора Євгена Паперного. Нині акторка живе в Росії. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, у подружжя є двоє дітей. Про війну в Україні акторка мовчить та мешкає у Москві.

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська має старшу доньку Антоніну Паперну, яка живе в Москві та знімається в російському кіно. Акторка розповіла, чи спілкується з донькою.

До слова, молодша донька народної артистки України Ольги Сумської Ганна Борисюк розповіла, які має стосунки із сестрою Антоніною Паперною, яка живе та працює у РФта чи продовжує спілкування.

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Теги: росія війна актор сім'я дочка Ольга Сумська

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